Carrefour ze specjalną akcją na Dzień Ziemi. Można oszczędzić i pomóc środowisku

W związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi, Carrefour uruchomia w najbliższy weekend akcję „Weekend dla Ziemi”. Sieć zachęca klientów do dokonywania bardziej zrównoważonych zakupów. Zainteresowani będą mogli zakupić wytrzymałe opakowania wielokrotnego użytku (marki Carrefour), które – jak podaje sieć – nadają się do zakupu na wagę owoców, warzyw, serów, wędlin, mięsa, ryb, produktów garmażeryjnych oraz pieczywa.

Opakowania i worki będą dostępne przez najbliższy weekend we wszystkich hiper-i supermarketach sieci z rabatem 25 proc. dla wszystkich klientów, którzy zakupią choć jeden produkt z lady tradycyjnej, stoiska owocowego i warzywnego bądź piekarni. Z kolei klienci, którzy już wcześniej zaopatrzyli się w opakowania lub worki Carrefour, będą mogli skorzystać z 25 proc. rabatu na wybrane produkty na wagę, takie jak np. ser królewski, szynka z indyka, chleb fitness czy ziemniaki marki Jakość z Natury.

Sieć podkreśla, że akcja „Weekend dla Ziemi” wpisuje się w program „Droga do Zero Waste” Carrefour, który koncentruje się na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku, co ma przełożenie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Podwójny wymiar działań

– Ograniczanie marnowania żywności i promowanie zrównoważonych nawyków zakupowych to wspólny cel dla naszych klientów i naszej sieci – podkreśla Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska, cytowany w komunikacie sieci.

– Zwalczanie wszelkiego marnotrawstwa to filar naszej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Tym bardziej cieszy nas, że przy okazji świętowania Dnia Ziemi możemy ogłosić kolejne rozwiązania, które ułatwią naszym klientom dokonywanie rozsądnych zakupów. Dzięki opakowaniom i workom wielorazowego użytku będą oni mogli kupić dokładnie taką ilość produktu, jaką potrzebują. Nasze działania mają więc podwójny wymiar – z jednej strony prośrodowiskowy, a z drugiej finansowy, pozwalający klientom lepiej planować oraz oszczędzać pieniądze na każdych zakupach – dodaje.

Carrefour podkreśla, że akcja „Weekend dla Ziemi” i program „Droga do Zero Waste” mają za zadanie zachęcić klientów do wprowadzania drobnych zmian w codziennych zakupach, które pozwolą na bardziej zrównoważone życie. Sieć będzie promować w sklepach zakupy wędlin, serów czy garmażerii z lad tradycyjnych za pomocą komunikatów wizualnych z wyraźnym logo „Droga do Zero Waste”. Powiększeniu ulegną również Przystanki Zero Waste – wydzielone przestrzenie edukacyjne w sklepie, zapewniające porady pomocne w ekologicznych zakupach. Sieć zapowiada również dalszy rozwój sieci innowacyjnych Eco Barów, czyli refillomatów pozwalających na zakup do własnych pojemników produktów w płynie, takich jak kosmetyki czy środki czystości.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

„Zjednoczony Świat dla Zrównoważonego Rozwoju”. Rusza pierwsza kampania przed mundialem w Katarze