Majówkowa przerwa w przelewach Elixir. Lepiej nie czekaj do ostatniej chwili

Majówka to idealna okazja do wyjazdu z miasta i cieszenia się urokami budzącej się do życia przyrody. Warto jednak pamiętać, że w związku z dniami wolnymi od pracy banki działają w innym systemie niż zawsze, a nasze przelewy mogą utknąć.

Krajowa Izba Rozliczeniowa przed rozpoczęciem weekendu majowego przypomina klientom, że banki, w tym także system Elixir, będą miały przerwę, podczas której nasze przelewy nie będą realizowane. Jeżeli planujesz zatem pilne płatności, nie zwlekaj z nimi do ostatniej chwili. Do kiedy zrobić przelew, żeby dotarł przed majówką? Jak przypomina Krajowa Izba Skarbowa, system Elixir, dzięki któremu dokonujemy przelewów, nie działa w weekendy, a także w dni wolne od pracy. Właśnie dlatego przelewy, które zrobimy w weekend lub w poniedziałek po południu nie będą docierały do adresatów tego samego dnia. Jeżeli chcemy, żeby nasz przelew dotarł do odbiorcy jeszcze przed rozpoczęciem weekendu, musimy wykonać go w piątek 29 kwietnia przed godziną 16. Standardowe rozliczenia w systemie Elixir odbywają się bowiem w dni robocze w trzech sesjach: o 9:30, 13:30 i 16:00. Czytaj też:

Majówka w Tatrach? Uważaj na niebezpieczeństwo czające się w zaroślach Z przelewami powinniśmy pośpieszyć się również w poniedziałek 2 maja. Jeżeli nie zrobimy go do godziny 16, pieniądze na konto adresata trafią dopiero w środę 4 maja, ponieważ 3 maja będzie dniem wolnym od pracy, a tym samym system Elixir nie będzie działał. „W najbliższym czasie system Elixir będzie standardowo pracował do piątku 29 kwietnia. Po przerwie weekendowej rozliczenia będą realizowane w poniedziałek 2 maja, który jest dniem roboczym. Wtorek, 3 maja, jest dniem wolnym od pracy i wtedy nie odbywają się sesje rozliczeniowe. W kolejne dni tygodnia, począwszy od 4 maja, system będzie działał w zwykłym trybie” – przypomina KIR. Jeżeli zapomnisz o wykonaniu pilnego przelewu, nadal będziesz miał możliwość dokonania płatności w terminie. Konieczne będzie wówczas skorzystanie z systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir. Przelewy w nim dokonywane są płatne, ale banki realizują je 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia i nocy. Czytaj też:

Lidl szaleje przed majówką. Świetna oferta dostępna tylko w piątek