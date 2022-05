Odcięcie Rosji od finansowania to fikcja. Polska od wybuchu wojny kupiła tam towary za 12 mld złotych

Serwis ciekaweliczby.pl przeanalizował dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące obrotów handlowych naszego kraju. Okazuje się, że w 2021 roku łączna wartość polskiego eksportu towarów wyniosła 1,305 biliona złotych, z kolei wartość importowanych do Polski towarów to 1,308 biliona złotych.

Nie zaskakuje fakt, że największym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Dotyczy to zarówno eksportu, jak i importu. Wartość eksportu z naszym zachodnim sąsiadem wyniosła w ubiegłym roku 374,1 mld zł. Na dalszych miejscach znalazły się Czechy (76,9 mld zł) i Francja (74,6 mld zł).

Rosja na podium

Z kolei wartość importu z Niemiec wyniosła w zeszłym roku 273,6 mld zł. Na drugim miejscu znalazły się Chiny (194,3 mld zł), zaś na trzecim Rosja (77,8 mld zł). To oznacza, że kraj Władimira Putina jest trzecim pod względem wartości importowanych towarów do Polski (pod względem wartości eksportowanych towarów z naszego kraju Rosja zajmuje 7 pozycję).

Wśród towarów, które Polska importuje z Rosji najwięcej pod względem wartości stanowią: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny, wyroby i półprodukty z żeliwa lub stali. Z kolei wśród towarów eksportowanych do Rosji pod względem wartości dominują: maszyny do automatycznego przetwarzania danych, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, leki, maszyny i urządzenia do wykonywania funkcji specjalnych, kosmetyki, pojazdy silnikowe do transportu towarów.

Import rósł w tym roku

Powyższe dane dotyczyły 2021 roku. Nasze stosunki z Rosją pozostawały chłodne, mało kto jednak przypuszczał, że Kreml zaatakuje Ukrainę. Tymczasem – jak zauważa szefowa serwisu ciekaweliczby.pl Alicja Defratyka – import rosyjskich towarów rósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W marcu, a więc w okresie gdy wojna już trwała wartość importu z Rosji wyniosła 12,2 mld zł, podczas gdy w styczniu było to 7,6 mld zł.

– Według najnowszych danych GUS Polska zaimportowała z Rosji towary o wartości: -w marcu – 12,2 mld zł; w lutym – 9,6 mld zł; w styczniu – 7,6 mld zł. Rosja jest 3. krajem, z którego Polska importuje najwięcej towarów pod względem wartości – napisała Defratyka.

