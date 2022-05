Czternasta emerytura jednak dla wszystkich? Posłowie planują zmiany

Przed tygodniem rząd przyjął projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli czternastej emeryturze. Dziś pracę nad projektem rozpoczyna Sejm i najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia ustawa zostanie przyjęta.

Idea czternastej emerytury nie budzi większych sporów wśród polityków. Nie oznacza to, że do projektu ustawy dotyczącego świadczenia zabraknie poprawek. Jak ustalił „Fakt” jedna z nich zakłada rozszerzenie dodatku.





Czternasta emerytura zostanie rozszerzona?

Przypomnijmy, że wysokość czternastej emerytury podobnie jak wypłaconej w zeszłym miesiącu „trzynastki” jest równa kwocie emerytury minimalnej, czyli 1338,44 zł brutto (1217, 98 zł netto). W odróżnieniu jednak od wiosennego świadczenia, „czternastka” w pełnej wysokości nie trafia do wszystkich. Otrzymują ją osoby z emeryturą lub rentą nie wyższą niż 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę".

Jako że minimalna wypłata czternastej emerytury będzie mogła wynieść 50 zł, to oznacza, że emeryci ze świadczeniem na poziomie 4188,44 zł brutto na dodatek – mówiąc kolokwialnie – się nie załapią. Chyba, że zostaną zaakceptowane poprawki opozycji. Z informacji „Faktu” wynika bowiem, że posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą likwidacji progu, co oznaczałoby, że czternasta emerytura tak jak "trzynastka" trafiałaby do wszystkich emerytów i rencistów w tej samej wysokości.

– Drożyzna uderza we wszystkich seniorów. Oczywiście, tym z najniższymi świadczeniami najtrudniej się utrzymać. Jednak w sytuacji, jaka mamy obecnie, należałoby wspomóc wszystkich seniorów – mówi tabloidowi jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej.

Zmiany do pierwotnego projektu ustawy o czternastej emeryturze zaproponuje również rząd. Zakładają one przesunięcie terminu wypłat świadczenia. Wstępnie zakładano, że ruszą one w sierpniu, natomiast teraz rząd chce, by stało się to na przełomie sierpnia i września, by dać ZUS i KRUS więcej czasu na dostosowanie systemów informatycznych do przeprowadzenia wypłat.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że czternastą emeryturę dostanie ok. 9 mln emerytów i rencistów, z czego ok. 7,7 mln w pełnej wysokości.







