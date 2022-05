Tankowiec „Moscow Spirit” zmierza do Rotterdamu. Ok. 1 mln baryłek ropy

Nazwa tankowca „Moscow Spirit” może budzić oczywiste skojarzenia z Rosją. Nic bardziej mylnego. Nie transportuje on bowiem ropy rosyjskiej, a arabską. Zjednoczone Emiraty Arabskie – jak podaje za Bloombergiem „Rzeczpospolita” – w obliczu odrzucenia przez Europę rosyjskiego surowca, po raz pierwszy od dwóch lat wysłała tam tankowiec z paliwem. „Moscow Spirit” ma przewozić ok. 1 mln baryłek ropy.

Na jednym tankowcu się nie kończy

Tankowiec został wynajęty przez dział spedycyjny francuskiego koncernu TotalEnergies i zmierza do Rotterdamu. Ropa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich znajduje się też w innym tankowcu koncernu i również ma trafić do Europy.

Francuska firma TotalEnergies (dawniej Total) to – jak przypomina „Rzeczpospolita” – jedna z największych firm energetycznych na świecie i zarazem drugi co do wielkości dostawca skroplonego gazu ziemnego (LNG) na rynek światowy. Firma zatrudnia około 100 tysięcy osób w ponad 130 krajach.

Przypomnijmy, że kwestia wprowadzenia embarga na rosyjską ropę dzieli zgodną dotąd Unię Europejską przy wprowadzaniu szóstego pakietu sankcji na Rosję w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Z rosyjskiej ropy nie chcą zrezygnować m.in. Węgry. Premier tego kraju Viktor Orban skierował list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym sprzeciwia się dyskusji na najbliższym szczycie UE na temat wprowadzenia embarga na rosyjski surowiec. Orban podkreślił, że Węgry nie mogą poprzeć sankcji bez bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnego finansowania UE, które miałoby pomóc Budapesztowi w rezygnacji z surowca. O jak najszybszą rezygnację z rosyjskiej ropy zaapelował dziś do premiera Węgier szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

