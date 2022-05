Ogromna wygrana w Lotto. Wystarczyło 10 dni kumulacji

Po wtorkowej kumulacji do grona 1448 lottomilionerów dołączyła kolejna osoba. Totalizator Sportowy informuje, że główna wygrana padła w punkcie Lotto przy ul. Poznańskiej 470 w Koprkach w gminie Ożarów Mazowiecki. „Grający zdał się na los i wybrał grę metodą chybił trafił. To pierwsza tak wysoka wygrana w tej miejscowości” – czytamy w komunikacie.

1449 osób wygrało w Lotto co najmniej milion złotych

Nagrodę w wysokości 6 625 441,70 złotych przyniosły liczby: 11, 17, 25, 27, 34, 48.

Rozbita we wtorek kumulacja rosła od 14 maja. Totalizator Sportowy poinformował, że w tym czasie padło ponad 230 tys. wygranych niższego stopnia na łączną kwotę ponad 8,4 mln zł.

Najbliższa okazja do wygrania będzie w czwartek, ale pula do rozbicia jest dużo skromniejsza: dwa miliony złotych w Lotto i gwarantowany milion w Lotto Plus.

Lotto – kumulacja w grudniu

Warta odnotowania „szóstka” padła w grudniu 2021 roku. Ktoś wygrał 19,5 miliona złotych, a jakby tego było mało, w tym samym losowaniu padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Jej zwycięzca co miesiąc przez 20 lat otrzymywać będzie 5 tysięcy złotych.

Zwycięzcy nie dostają pełnej kwoty: od razu pobierany jest 10 proc. podatek od nagród.

