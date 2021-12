Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja narastała od tygodni

W czwartek dwie osoby dowiedziały się, że kolejne lata życia będą mogły spędzić znacznie spokojniej niż do tej pory. W czwartkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka w wysokości 19,5 miliona złotych oraz główna wygrana w Ekstra Pensji. Jej zwycięzca co miesiąc przez 20 lat otrzymywać będzie 5 tysięcy złotych.

Wgrana w Lotto. Kumulacja narastała od 18 listopada

Skreślenie liczb: 4, 18, 21, 25, 29, 34 przyniosło komuś jednorazowy zastrzyk w wysokości prawie 20 mln zł. Od tej kwoty pobrany zostanie 10-proc. podatek. Totalizator Sportowy może, ale nie musi, podawać nazwy miasta, w którym znajduje się kolektura, w której zwycięzca złożył kupon. Z reguły w komunikacie pada informacja o nazwie miejscowości, ale czasem, by uszanować prywatność zwycięzcy dużych pieniędzy, pozostaje to utajone i do wiadomości publicznej przekazywana jest tylko nazwa województwa.

Kumulacja Lotto narastała od miesiąca. Po raz ostatni "szóstka" padła 18 listopada. Warto przypomnieć, że losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorek, czwartek i sobotę.

Z kolei w losowaniu Ekstra Pensji wylosowano następujące liczby: 1, 6, 16,24,27,1. Nagroda w tej loterii wypłacana jest co miesiąc przez dwie dekady.

Wyniki Lotto 16.12.2021 – pozostałe losowania

Wyniki Lotto 16.12 – Multi Multi

Godzina 14:00: 5, 6, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 31, 43, 49, 51, 65, 67, 72, 74, 75, 77, 78, 80 Plus 75

Godzina 21:50: 2, 13, 18, 22, 26, 27, 37, 50, 52, 53, 55, 56, 58 60, 62, 67, 69, 72, 73, 77 Plus 56

Wyniki Lotto 16.12 – Mini Lotto: 21, 24, 27, 31, 34

Wyniki Lotto 16.12 – Kaskada

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23

Godzina 21:50: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24

Wyniki Lotto Plus 16.12: 16, 25, 26, 29, 38, 47

Wyniki Lotto 16. 12 – Super Szansa

Godzina 14:00: 1 9 7 1 2 3 5

Godzina 21:50: 5 4 3 0 3 2 0

