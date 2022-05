Poczta Kwiatowa nie popisała się w Dzień Matki. UOKiK interweniuje

Dziś Dzień Matki. Niestety nie każdy ma możliwość osobistego obdarowania kwiatami swojej rodzicielki. Wielu korzysta zatem z usług Poczty Kwiatowej. Ta naraziła się rok temu klientom, którzy zamówili bukiety lub upominki dla swoich mam, a firma ich nie dostarczyła, bądź dotarły z opóźnieniem.

Okazuje się, że Poczta Kwiatowa stosuje postanowienie umowne, które wyłącza jej odpowiedzialność w takich sytuacjach. – Doręczenie w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca. Dokładamy wszelkich starań, aby doręczyć kwiaty w wybranym przedziale czasowym, jednakże nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować w każdym przypadku – pomimo dochowania standardu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty – ze względu na dużą ilość realizowanych w te dni zamówień – czytamy w postanowieniu, którego treść przytacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).





UOKiK interweniuje

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie o uznanie powyższego postanowienia za niedozwolone. – Przedsiębiorca nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usługi. Jako profesjonalista powinien się odpowiednio przygotować na takie święta jak Dzień Kobiet, Dzień Matki, Walentynki, Dzień Babci, Ojca czy Dziadka, kiedy jest większe zapotrzebowanie na doręczenia kwiatów czy upominków. Dla klientów jest to szczególnie istotne, aby przesyłka dotarła do adresata w konkretnym dniu – podkreśla prezes UOKiK.

– Jeśli Poczta Kwiatowa nie jest w stanie zrealizować zamówień w terminie, powinna ograniczyć ich przyjmowanie. Wtedy konsumenci mogliby np. poszukać innej firmy lub wręczyć kwiaty osobiście – dodaje.

„Próba uwolnienia się od odpowiedzialności”

Zdaniem szefa UOKiK stosowanie powyższego postanowienia to „próba uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie usługi, co jest niedopuszczalne”. Za stosowanie klauzul niedozwolonych firmie grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK informuje również, że skargi konsumentów wskazują, że Poczta Kwiatowa nie posiada przejrzystych zasad rozpatrywania reklamacji związanych z opóźnieniem czy niedoręczeniem przesyłek. Niektórym konsumentom rozpatrywała je negatywnie, innym zwracała opłaty za doręczenie w konkretnym terminie, kolejnym proponowała rabat na następne zamówienie czy przysyłała kosz ze słodyczami. Zdarzały się także przypadki zwrotu całej zapłaconej kwoty lub jej części, jednakże konsument nie miał żadnej informacji o tym, jaki rodzaj rekompensaty może mu przysługiwać.







