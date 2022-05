Największa butelka whisky na świecie sprzedana. Osiągnęła astronomiczną cenę

Najpierw wpis w Księdze Rekordów Guinessa, a następnie sprzedaż za gigantyczną kwotę. Aukcja największej butelki whisky na świecie wspomoże organizacje charytatywne.

Jednak butelka whisky o pojemności 311 litrów, która powstała w legendarnej destylarni Macallan w szkockim Speyside. Brzmi jak marzenie miłośnika whisky, a to wszystko rzeczywistość. The Intrepid, czyli największa na świecie, oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinessa butelka szkockiej whisky, została właśnie sprzedana na aukcji.

Największa whisky świata sprzedana za blisko 6 milionów złotych

Przedmiotem aukcji był prawdziwy rarytas. Nie dość, że to jedyna tego typu, największa na świecie butelka whisky, to jednak producent nie poszedł na ilość. W tym przypadku ogromne znaczenie ma również jakość. Szczęśliwy nabywca kupił bowiem 311 litrów (ekwiwalent 444 standardowych butelek) trunku z renomowanej destylarni. Jest to bowiem wyprodukowana przez legendarną destylarnię Macallan, whisky tylu single malt, która leżakowała aż 35 lat.

Środki na cele charytatywne

Największa whisky świata jest wspólnym projektem fundacji Fah Mai i Rosewin Holdings. To hołd dla kapitana Stanleya Monka, którego syn Daniel Monk założył Fah Mai. Kapitan był odkrywcą, podróżnikiem, a także fundatorem wielu akcji charytatywnych. Aukcja odbyła się w jego 80. urodziny.

Dom aukcyjny Lyon&Turnbull zebrał na aukcji aż 1,1 miliona funtów, czyli licząc po obecnym kursie, ponad 5,9 miliona złotych. Na oddzielnej aukcji wystawiono także zestaw 12 mniejszych, półlitrowych butelek tego trunku.

