W najbliższe wakacje rosyjscy turyści raczej mogą zapomnieć o plażach Costa del Sol czy spacerach po włoskich miastach. Na rosyjskich lotniskach od kilkunastu tygodni nie lądują samoloty z Unii Europejskiej i kilku innych państw, które przyłączyły się do bojkotu. Nie znaczy to, że Rosjanie nie mogą w ogóle dostać się do Europy Zachodniej czy Centralnej: mogą skorzystać z lotów oferowanych przez serbskie linie lotnicze, które nie ogłosiły żadnych ograniczeń. Gdy pasażerowie dotrą już do Belgradu, mogą swobodnie podróżować po całej Europie, pod warunkiem że posiadają wizy i nie znajdują się na listach sankcyjnych. Inna sprawa, że w trakcie zagranicznych podróży mogą spodziewać się społecznego ostracyzmu i niechęci ze strony innych turystów, więc można zakładać, że nie będą tłumnie wyjeżdżać tam, gdzie nie czują się mile widziani.

Obniżki w egipskich hotelach specjalnie dla Rosjan

Z tysięcy szukających słońca i odpoczynku przy basenie turystów nie mają zamiaru rezygnować hotele w Egipcie. Ten kraj to, obok Turcji, ulubiony kierunek masowej turystyki z Rosji. Rosyjska agencja informacyjna AKM informuje, że hotele w Egipcie przygotowują dla turystów z Rosji specjalne oferty, którew porównaniu z początkiem 2022 r. są niższe o co najmniej 20 proc., choć kto dobrze poszuka, może znaleźć noclegi tańsze nawet o 50 proc.

Agencja donosi, że niedawno w Sharm el-Sheikh odbyła się seria spotkań organizatorów turystyki z Rosji i Egiptu, na których rozmawiano o zacieśnianiu współpracy. Egipscy partnerzy potwierdzili gotowość obniżania cen dla rosyjskich biur podróży, zwiększona zostanie w te wakacje także liczba lotów czarterowych.

– Nasza sieć nigdy nie koncentrowała się na żadnym konkretnym rynku, ale możemy powiedzieć, że rosyjscy turyści są dla nas ważni i lubią nasze hotele. Teraz udział rosyjskich turystów w hotelach w Egipcie wynosi 20-25 proc., czyli mniej niż przed 2015 r. i na początku 2022 r. Mamy nadzieję, że wraz ze wzrostem programów lotów udział rosyjskich turystów w naszej sieci hoteli w Egipcie sięgnie 35 proc. – powiedział Erkan Yildirim z sieci hoteli Rixos.

Saher Raafat, generalny przedstawiciel sieci hotelowej Albatros, przyznał, że i w zarządzanych przez niego obiektach najwięcej jest turystów z Rosji właśnie, choć w poprzednich latach rezerwacji z Rosji było więcej.

Sieć Rixos rozważa przyjmowanie rosyjskich kart Mir

– Od wznowienia programów czarterowych w 2021 r. Rosjanie stanowili 40-50 proc. ogólnej liczby turystów w naszych hotelach. Przed zamknięciem czarterów było to 50-60 proc. Teraz udział rosyjskich turystów w naszych hotelach sięga, w zależności od konkretnego obiektu, 15-30 proc., ale staramy się powrócić do liczby 40-50 proc. rosyjskich gości – powiedział Raafat.

Potwierdził, że ceny w hotelach Albatros dla rosyjskich biur podróży są niższe o 50 proc. w porównaniu do stanu z początku roku.

A żeby jeszcze bardziej ułatwić turystom z Rosji rezerwowanie pobytów i płatności za usługi dodatkowe w hotelach (zabiegi spa, drinki, wycieczki), wspomniana już sieć hoteli Rixos rozważa akceptowanie kart Mir i płatności w rublach. Karty Mir istnieją od kilku lat i miały być konkurencją dla produktów Visa czy Mastercard, ale tak się nie stało. Aby zwiększyć popularność kart, rząd Rosji zadekretował, że urzędnicy państwowi będą otrzymywać wynagrodzenia pod warunkiem, że wyrobią sobie tę kartę. Również emeryci muszą o nie zawnioskować, więc w ten sztuczny sposób podniesiono statystyki dotyczące liczby aktywnych kart. Nie są jednak powszechnie akceptowane na świecie z wyjątkiem krajów, które blisko współpracują z Rosją.

Dyrektor zarządzający hoteli Rixos poinformował, że jeśli instytucje finansowe Rosji i Egiptu dojdą do porozumienia, to turyści z Rosji będą mogli posługiwać się na terenie hoteli sieci plastikiem tak bardzo promowanym przez Władimira Putina.

