Hołownia zapowiada kolejny wolny dzień. Nie dla wszystkich

Po tym jak pod koniec ubiegłego roku udało się przeforsować dzień wolny od pracy w Wigilię trwają starania, aby Polacy nie musieli przychodzić do pracy również w Wielki Piątek (do Senatu trafiła specjalna petycja w tej sprawie). Tymczasem pojawiła się propozycja kolejnego dnia wolnego, tym razem nie ma ona związku z żadnym świętem i nie dotyczyłaby wszystkich.

Hołownia proponuje dzień wolny dla przyszłych rodziców

Autorem tej propozycji jest kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Podczas ostatniej wizyty w Płocku, marszałek Sejmu zapowiedział walkę o dodatkowy dzień urlopu dla przyszłych rodziców. Dzień ten miałby być przeznaczony na szkolenie z bezpieczeństwa cyfrowego.

– Musimy walczyć o dodatkowy dzień urlopu dla tych, którzy planują dziecko – powiedział lider Polski 2050, podkreślając, że taki dzień mógłby być wykorzystany na szkolenie z zagrożeń w sieci. – Nie tylko szkoła rodzenia, ale także szkolenie z rzeczy, które wydają się oczywiste, ale w rzeczywistości nie są – dodał.

Kandydat Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich zapowiedział również przygotowanie projektu ustawy, która miałaby wyeliminować smartfony ze szkół. Jego zdaniem, takie działania są niezbędne, aby chronić dzieci przed zagrożeniami cyfrowymi. – Tak żeby dzieci mogły same wyłapać ten moment, kiedy trzeba prosić o pomoc – powiedział marszałek Sejmu.

Nic dwa razy się nie zdarza?

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia po raz drugi kandyduje w wyborach prezydenckich. W elekcji przeprowadzonej w 2020 roku zajął trzecie miejsce uzyskując blisko 14 proc. poparcie. Obecne sondaże wskazują, że tym razem polityk osiąga znacznie niższe poparcie i nie ma szans na znalezienie się na wyborczym podium. Lider Polski 2050 lepiej wypada w sondażu think tanku think tanku More in Common Polska, w którym zapytano Polaków, jak oceniają kompetencje poszczególnych kandydatów w określonych dziedzinach. Hołownia ustępuje jedynie Rafałowi Trzaskowskiemu wśród tych, którzy najlepiej rozumieją problemy zwykłych ludzi, czy pod względem zdolności do skutecznego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

Czytaj też:

Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy? Jest stanowisko rząduCzytaj też:

Szymon Hołownia zapowiada, że dotrzyma umowy. Polacy wskazują, co powinien zrobić