Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy? Jest stanowisko rządu

Od lat w Polsce trwa dyskusja, czy Wigilia i Wielki Piątek powinny być dniami wolnymi od pracy. Kwestia 24 grudnia rozstrzygnęła się pod koniec ubiegłego roku, gdy parlament zdecydował, że od 2025 roku Wigilia będzie dniem wolnym. Co z Wielkim Piątkiem? W tym roku dzień ten przypada 18 kwietnia. Dla wielu Polaków jest to dzień szczególny, będący czasem duchowego przygotowania do Wielkanocy. Każdego roku wiele urzędów zmienia w tym dniu godziny pracy. Decyzje w tej sprawie zależą jednak od wewnętrznych ustaleń poszczególnych instytucji.

Wielki Piątek jak Wigilia?

Jak przypomina Radio Zet, pod koniec zeszłego roku do Senatu trafiła petycja dotycząca ustalenia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Autor petycji, który zachował anonimowość, zwraca uwagę na to, że Wielki Piątek obchodzony jest przez wszystkie główne wyznania chrześcijańskie. Zwraca również uwagę, że w tym dniu wolne mają uczniowie, co stwarza trudności dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę nad dziećmi. Brak wolnego dla dorosłych generuje konflikty zawodowe, gdyż wiele osób chce wziąć urlop tego samego dnia.

W petycji zasugerowano, by w zamian za dzień wolny w Wielki Piątek, zrezygnować z 3 maja, który jest obecnie dniem wolnym, mimo że Konstytucja 3 Maja już nie obowiązuje. Autor petycji uważa, że skoro nie obchodzimy dnia uchwalenia obecnej konstytucji, 3 maja powinien być zwykłym dniem roboczym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej póki co nie przewiduje jednak zmian w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy w tym roku, co oznacza, że w tym roku Wielki Piątek będzie normalnym dniem pracy.

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że aż 71,2 proc. Polaków popiera pomysł ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Jedynie 16,4 proc. ankietowanych było odmiennego zdania, a 12,4 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

