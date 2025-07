Oto 7 największych bankrutów III RP. Nie tylko Palikot

Życie na kredyt – to główna przyczyna bankructw przedsiębiorców z lat 90. Pożyczki zaciągali na wszystko. A kiedy sami już nie mogli, bo banki domagały się spłat, to kolejne kredyty brali na rodzinę. Przyczyn upadłości było więcej. Choćby nieudolność w przestawieniu się z prowadzenia małej firmy na dużą. Brakowało zarządzania, menadżerów, delegowania uprawnień. Firma, która w szalonych latach 90. rosła do dużych rozmiarów, była często prowadzona dalej jak skromny zakład rzemieślniczy. Kolejna przyczyna to blichtr. Zamiast inwestować zyski w firmę, to inwestowało się je w samochody, pałace i prywatną służbę. Tak majątki sprzeniewierzyło wielu najbogatszych z pierwszych edycji Listy 100.

W jubileuszowym papierowym wydaniu "Wprost" z okazji 35-lecia Listy 100 najbogatszych Polaków prezentujemy kilka podobnych rankingów portretujących oblicze polskiego biznesu III RP.

7 największych bankrutów III RP