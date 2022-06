Będzie nowe święto państwowe. 20 czerwca może być dniem wolnym od pracy?

Do kalendarza świąt państwowych dołączy niebawem Narodowy Dzień Powstań Śląskich. 12 maja ustawę w tej sprawie przyjął Sejm, zaś 18 maja Senat. Dziś w Katowicach prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę. – Pan prezydent pojedzie we wtorek na Śląsk. Poświęci tę wizytę pamięci o powstaniach śląskich. Chodzi przede wszystkim o podpisanie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich – poinformował Paweł Szrot, szef prezydenckiego gabinetu.

Nowy dzień wolny od pracy?

Święto będzie obchodzone 20 czerwca. Czy to oznacza, że będziemy mieli kolejny dzień wolny od pracy? Okazuje się, że nie, o czym poinformowała w komunikacie dla TVN 24 Biznes Kancelaria Prezydenta RP. – Kwestia dni wolnych od pracy uregulowana jest kompleksowo w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich nie przewiduje zmian w tej ustawie, jak również w żaden inny sposób nie wskazuje na to, by dzień 20 czerwca miał być dniem wolnym od pracy – czytamy w odpowiedzi Kancelarii Prezydenta RP. – Nie ma więc przesłanek do wnioskowania, iż ustanawiane święto państwowe miałoby być dniem wolnym od pracy – dodała Kancelaria Prezydenta RP.

Powstanie Śląskie to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku pomiędzy ludnością polską i niemiecką. I Powstanie Śląskie odbyło się pomiędzy 16 sierpnia a 24 sierpnia 1919 roku, II Powstanie Śląskie od – od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku, zaś III Powstanie Śląskie od od 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku.

Przypomnijmy, że 27 grudnia zeszłego roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, największego zwycięskiego polskiego zrywu niepodległościowego. Apel do prezydenta o ustanowienie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym został zainicjowany m.in. przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Łącznie podpisało się pod nim 8 tys. osób.

