Porozumienie ws. wydatków z unijnego budżetu na dniach?

Przypomnijmy, że 1 czerwca Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. Ruch ten otworzył naszemu państwu drogę do wykorzystania ok. 36 mld euro z Funduszu Odbudowy. – W środę 1 czerwca rozmawialiśmy na temat polskiego KPO. Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się 2 czerwca do Warszawy na oficjalną prezentację, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy – poinformował podczas konferencji prasowej Paolo Gentiloni, unijny komisarz ds. gospodarki.

Pierwsze pieniądze jeszcze w trzecim kwartale

Jak informuje Money.pl, niebawem możemy spodziewać się przełomu również w kwestii Umowy Partnerstwa. Chodzi o dokument, w którym państwo członkowskie i Komisja Europejska umawiają się, w co zostaną zainwestowane fundusze UE z polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Tak jak w przypadku KPO, plan musi najpierw zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Na lata 2021-2027 Polska będzie miała do dyspozycji 76 mld euro, dwa razy więcej niż w przypadku Funduszu Odbudowy.

Z informacji portalu wynika, że porozumienie Polski z Komisją Europejską w tej sprawie zostanie osiągnięte w najbliższych dniach. Następnie uruchomiona zostanie procedura przyjęcia decyzji przez KE, co ma nastąpić w lipcu. Jak podaje Money.pl, w tej chwili negocjowany jest jeszcze podział budżetu pomiędzy bardziej rozwinięty, stołeczny region Polski i regiony znajdujące się w gorszej sytuacji, co ma związek z nowymi potrzebami, które pojawiły się po inwazji Rosji na Ukrainę i napływem do Polski milionów uchodźców.

Kiedy można spodziewać się napływu pierwszych środków? Według Money.pl pierwszy przelew w formie zaliczki powinien pojawić się w trzecim kwartale tego roku. W przypadku porozumienia, Polska byłaby dziewiątym unijnym krajem z zaakceptowanym planem wydatków. Dotychczas Komisja Europejska zaakceptowała plany takich państw jak: Francja, Dania, Czechy, Finlandia, Austria, Niemcy, Litwa oraz Grecja.

