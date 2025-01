Rewolucja w Dino. Tego produktu już nie znajdziesz na półkach

Sieć sklepów Dino Polska ogłosiła całkowite wycofanie jaj z chowu klatkowego ze sprzedaży. Proces ten zakończy się do końca 2025 roku, a klienci znajdą w ofercie wyłącznie jaja pochodzące z chowu ściółkowego, ekologicznego lub z wolnego wybiegu.

Dino odpowiada na potrzeby klientów

Decyzja o wycofaniu jaj z chowu klatkowego wynika z rosnącego zapotrzebowania na produkty bardziej przyjazne środowisku i zwierzętom. Sieć od kilku lat sukcesywnie ogranicza sprzedaż jaj klatkowych, a w 2025 roku planuje zakończyć ich dystrybucję całkowicie. Zamiast nich klienci będą mieli dostęp do jaj z bardziej etycznych metod hodowli, takich jak chów ściółkowy czy ekologiczny.

Dino Polska podkreśla, że zmiana ta uwzględnia nie tylko preferencje konsumentów, ale również możliwości dostawców, którzy będą odpowiedzialni za zapewnienie wystarczającej ilości jaj pochodzących z alternatywnych metod hodowli.

Marka własna Dino bez jaj klatkowych do 2027 roku

W przypadku produktów marki własnej, które stanowią niewielki procent obrotów sieci, Dino również planuje zmiany. Firma zobowiązała się do wyeliminowania jaj z chowu klatkowego z procesów produkcyjnych najpóźniej do końca 2027 roku. To oznacza, że wszystkie produkty sygnowane marką własną Dino będą zgodne z zasadami etycznej hodowli.

Rok 2024 był dla Dino rokiem dynamicznego rozwoju. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przychody sieci wyniosły 21,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku. Liczba sklepów zwiększyła się o 232 nowe lokalizacje, osiągając na koniec września łącznie 2572 placówki.

Dino Polska prowadzi również aktywną rekrutację, oferując ponad 2400 ofert pracy w różnych działach. Poszukiwani są zarówno pracownicy marketów, jak i specjaliści do centrali oraz magazynów. Według portalu Indeed, wynagrodzenie kasjera w Dino wynosi średnio około 4300 zł brutto miesięcznie, co odpowiadało ubiegłorocznej płacy minimalnej.

