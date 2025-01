Klienci Dino przecierają oczy ze zdumienia. Masło można upolować za darmo

Sieć handlowa, która zyskała ogromną popularność w mniejszych miastach i wsiach, ponownie zaskoczyła swoich klientów ciekawą ofertą w pierwszej gazetce promocyjnej roku.

Dlaczego Dino przyciąga klientów po 1 stycznia?

Po świątecznym okresie lodówki wielu rodzin są puste, a domowe budżety często nadwyrężone. W takich momentach mieszkańcy mniejszych miejscowości szczególnie zwracają uwagę na promocje. Dino, dzięki swojej strategii dostosowanej do lokalnych potrzeb, skutecznie przyciąga klientów konkurencyjnymi cenami i szerokim asortymentem.

Z początkiem roku konsumenci szukają przede wszystkim produktów codziennego użytku w korzystnych cenach, takich jak:

świeże warzywa i owoce,

mięso i wędliny,

nabiał,

produkty sypkie, jak mąka, cukier czy kasze.

Gazetka promocyjna Dino odpowiedziała na te potrzeby, oferując atrakcyjne ceny na kluczowe produkty.

Dino. Nowa gazetka promocyjna. Co w niej?

Przejrzeliśmy dokładnie nową gazetkę promocyjną. Wyszczególniliśmy kilka, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach.

Masło ekstra Krasula 3+1 gratis (cena bez promocji 7.99 zł za 1 szt.)

Sok pomarańczowy Tymbark 1 litr – 4.99 zł przy zakupie 2 szt.

Pomidor – 7.99 zł za 1 kg (cena regularna 11.99 zł)

Piwo Tyskie Gronie puszka 0.5 litra – 2.99 zł za 1 szt. przy zakupie 12 szt.

Kawa rozpuszczalna Gold MK Cafe 175 g – 19.99 zł (cena regularna 25.75 zł)

Pełna oferta poniżej:

Dino jako lider w mniejszych miejscowościach

Nie bez powodu Dino cieszy się tak dużą popularnością w małych miastach i wsiach. W wielu lokalizacjach jest to jedyny większy market, co czyni go kluczowym punktem zakupowym dla lokalnych mieszkańców. Dzięki dogodnym godzinom otwarcia oraz zróżnicowanej ofercie sklep ten stał się integralną częścią życia codziennego wielu Polaków.

Noworoczny szturm na sklepy Dino pokazuje, jak ważną rolę odgrywa ta sieć w mniejszych społecznościach. W miejscowościach, gdzie brakuje konkurencji, Dino oferuje nie tylko produkty w atrakcyjnych cenach, ale również możliwość zrobienia kompleksowych zakupów w jednym miejscu.