Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polskie KPO

– W środę 1 czerwca rozmawialiśmy na temat polskiego KPO. Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się 2 czerwca do Warszawy na oficjalną prezentację, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy – poinformował podczas konferencji prasowej unijny komisarz ds. gospodarki.

Ile Polska dostanie z Funduszu Odbudowy?

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

KE zaznaczyła, że akceptacja KPO nie oznacza natychmiastowej wypłaty tych środków. Paolo Gentiloni podkreślił, że polski KPO zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa a przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte.

Senat o ustawie, od której zależy PO

Sejm 26 maja przyjął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który likwiduje Izbę Dyscyplinarną. To jeden z warunków, który Polska musi spełnić, aby otrzymać unijne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 1 czerwca do prac nad ustawą przystąpił Senat. J

Senatorowie PiS mają przekonywać podczas dyskusji, aby ustawę uchwalić bez zmian, dzięki czemu prezydent mógłby ją podpisać jeszcze dzisiaj. Jednak senatorowie opozycji zapowiadają, że do przepisów zgłoszą szereg poprawek. Marszałek Grodzki stwierdził, że „w ocenie wstępnej” uchwalona przez Sejm ustawa „wypełnia zaledwie pół z jednego z trzech kamieni milowych” i „nie nadaje się do niczego”.

