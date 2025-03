Spadek inflacji bazowej. Czy to sygnał do obniżki stóp procentowych?

W poniedziałek, 17 marca, Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił dane dotyczące lutowej inflacji bazowej. Wskazują one na niewielki spadek inflacji bazowej w stosunku do stycznia. Jednocześnie pozostałe wskaźniki inflacji bazowej wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jak dane dotyczące inflacji bazowej komentują banki?

PKO Bank Polski: „To zwiększa szansę na obniżki stóp procentowych w tym roku”

Ekonomiści i analitycy PKO Banku Polskiego zauważają, że lutowe dane mogą zwiększać szanse na rychłe obniżki stóp procentowych.

„Oznacza to jednocześnie, że inflacja bazowa w 1q25 wyniesie o około 0,3-0,4 pp mniej, niż zakłada marcowa projekcja NBP, co w połączeniu z niższą od oczekiwań inflacją CPI na początku 2025 zwiększa szanse na obniżki stóp procentowych w tym roku” – czytamy w opublikowanym przez PKO Research poście na platformie X.

Bank Pekao: "Ważna jest bieżąca presja inflacyjna"

Jak zauważają ekonomiści z Banku Pekao, dane dotyczące inflacji bazowej to jedynie statystyczny wpływ rewizji wag w koszyku inflacyjnym. Według nich istotniejsza jest bieżąca presja inflacyjna.

„Ważniejsze jest określenie, w obecnym gąszczu decyzji administrowanych, podatkowych, taryfowych i innych ogólnie niezależnych od oddziaływania polityki pieniężnej, jaka jest bieżąca presja inflacyjna” – wskazują w poście opublikowanym na platformie X przez Analizy Pekao.

„Presja inflacyjna pozostaje uporczywie podwyższona. W ujęciu annualizowanym inflacja utrzymuje się na poziomie ok. 3,5 proc. od dłuższego czasu. Widać, że mija fala podwyżek cen regulowanych wchodzących do inflacji bazowej, a rynkowe lekko przyspieszają” – uważają ekonomiści z Pekao.

mBank: „Jest zgodna z celem inflacyjnym”

„Inflacja bazowa spadła do 3,6 proc. r/r w lutym. Łączna zmiana cen styczeń-luty +0,9 proc. Dokładnie to samo, co w poprzednim roku. Tyle tylko, że w poprzednim roku nie było zmian akcyzy na papierosy i alkohol. W tym roku cenniki już się częściowo dostosowały. Presja inflacyjna spada” – czytamy w poście mBank Research zamieszczonym na platformie X.

Zdaniem ekonomistów z mBanku inflacja bazowa jest już zgodna z celem inflacyjnym.

„Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że inflacja bazowa już jest zgodna z celem inflacyjnym. +0,26 proc. m/m po wyłączeniu zmian cen wyrobów akcyzowanych to już coś zbliżonego do 0,2 proc. PS. Skoro można było z bazowej kiedyś wyłączać śmieci, to my wyłączyliśmy tytoń i alkohol” – postulują w kolejnym poście na platformie X.

Alior Bank: „Spodziewamy się balansowania wokół obecnego poziomu”

Analitycy z Alior Banku przewidują stabilizację.

„Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) obniżyła się w styczniu do 3,7 proc. r/r i dalej w lutym do 3,6 proc. r/r wobec grudniowego odczytu 4,0 proc. r/r. Te odczyty były niższe od prognoz. W najbliższych miesiącach spodziewamy się balansowania wokół obecnego poziomu 3,6 proc. r/r. – stwierdzają w poście opublikowanym przez Alior Analizy Ekonomiczne na platformie X.

