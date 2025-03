Polska pod lupą Fitch. Agencja ogłosiła swoją decyzję

Agencja ratingowa Fitch podjęła decyzję w sprawie oceny wiarygodności kredytowej Polski. Rating dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej oraz zagranicznej utrzymano na poziomie A-/F1. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, perspektywa ratingowa pozostaje stabilna.

W komunikacie zaznaczono, że pozycja Polski opiera się na silnej, zróżnicowanej gospodarce, stabilnej polityce makroekonomicznej oraz członkostwie w Unii Europejskiej. Wskazano także na korzystne finanse zewnętrzne oraz stabilne dochody budżetowe, które wyróżniają Polskę na tle innych krajów.

Rating Polski – co zdecydowała agencja Fitch?

Mimo pozytywnych aspektów, raport Fitch zwraca uwagę na wysoki deficyt budżetowy oraz rosnący, choć nadal niski w porównaniu z innymi państwami, poziom dochodów. W komunikacie podano, że deficyt sektora finansów publicznych wzrósł do 6,2 proc. PKB, podczas gdy w 2023 r. wynosił 5,3 proc. Wydatki na obronność zwiększyły się do 4 proc. PKB, co według danych NATO jest najwyższym poziomem w Europie.

Agencja prognozuje stopniowe zmniejszenie deficytu fiskalnego – do 5 proc. w 2026 r. i do 3,7 proc. w 2028 r. Szacuje również, że relacja długu publicznego do PKB ustabilizuje się na poziomie 64 proc., a następnie zacznie spadać.

Według prognoz Fitch, wzrost gospodarczy w latach 2025-2026 wyniesie 3,1 proc. rocznie. Mimo rewizji w dół, globalne czynniki, takie jak taryfy USA i sytuacja w strefie euro, będą częściowo niwelowane przez konsumpcję wewnętrzną oraz fundusze unijne.

Co może wpłynąć na zmianę oceny?

Wzrost ratingu mógłby nastąpić, gdyby Polska przeprowadziła skuteczną konsolidację fiskalną, co doprowadziłoby do obniżenia poziomu zadłużenia w relacji do PKB. Na podwyższenie oceny wpływ mogłoby mieć także usprawnienie systemu politycznego, zmniejszenie polaryzacji oraz wzmocnienie praworządności. Kluczowy byłby również trwały wzrost PKB, który pozwoliłby szybciej doganiać poziom dochodów w krajach z wyższą oceną kredytową.

Z drugiej strony, pogorszenie ratingu mogłoby nastąpić w sytuacji, gdyby rząd nie wdrożył skutecznej polityki redukcji deficytu. Czynnikiem ryzyka jest także potencjalne osłabienie wzrostu gospodarczego, na przykład wskutek utraty konkurencyjności lub problemów gospodarczych kluczowych partnerów handlowych Polski.

Czym jest rating i dlaczego jest ważny?

Rating kredytowy to wskaźnik stosowany przez agencje ratingowe do oceny zdolności kredytowej państw, przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Ocena ta wpływa na atrakcyjność inwestycyjną kraju i jego pozycję na rynkach finansowych.

Agencje ratingowe, takie jak Fitch, Standard & Poor’s oraz Moody’s, dominują na rynku i stosują własne systemy ocen. Noty wyrażane są w skali literowej, gdzie najwyższe wartości wskazują na niskie ryzyko kredytowe, a najniższe – na większe zagrożenie niewypłacalnością.

