Rewolucja w oszczędzaniu. Minister zapowiada zmiany w podatku Belki

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział na antenie Radia ZET, że do końca kwietnia przedstawi nową propozycję dotyczącą zmian w podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako podatek Belki. Jak twierdzi Domański, resort pracuje nad mechanizmem jego obniżenia. Planowane zmiany mają wejść w życie w 2025 roku i według założeń mają zachęcić do większych inwestycji.

Podatek Belki – co się zmieni?

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że prace nad reformą podatku Belki trwają, a nowa propozycja zostanie przedstawiona najpóźniej do końca kwietnia. Już na początku marca zapowiadał, że gotowy projekt zostanie opublikowany "do majówki".

Obniżenie podatku od zysków kapitałowych ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestowania na rynku finansowym oraz zachęcenie obywateli do oszczędzania i lokowania kapitału w różnych instrumentach finansowych.

Historia podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, nazywany potocznie podatkiem Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera. Nazwa pochodzi od nazwiska Marka Belki, który w tamtym czasie pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra finansów.

Początkowo podatek ten wynosił 20% i obejmował jedynie zyski z depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rząd postanowił rozszerzyć jego zakres, obejmując również dochody z inwestycji giełdowych. Jednocześnie stawka podatku została obniżona do 19%, co obowiązuje do dziś.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmiany w podatku Belki zostaną wdrożone w 2025 roku. Szczegółowe rozwiązania dotyczące obniżenia podatku zostaną ujawnione w nadchodzących tygodniach.

Nowelizacja może obejmować m.in. zmniejszenie wysokości podatku, wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania lub preferencyjnych stawek dla niektórych form inwestowania. Ostateczna decyzja zależy jednak od ustaleń resortu finansów oraz konsultacji społecznych.

Jak zmiany wpłyną na inwestorów?

Planowane zmniejszenie podatku Belki może wpłynąć pozytywnie na osoby oszczędzające i inwestujące na giełdzie. Obniżenie stawki podatkowej lub wprowadzenie ulg mogłoby zwiększyć rentowność lokat bankowych, obligacji oraz inwestycji giełdowych, co może pobudzić gospodarkę i rynek kapitałowy.

Czytaj też:

Dodatkowe pieniądze dla milionów Polaków. Sprawdź, czy masz szansę na przelewCzytaj też:

Aż 9 proc. na koncie oszczędnościowym. Najlepiej ruszyć z formalnościami jeszcze dziś