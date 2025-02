Aż 9 proc. na koncie oszczędnościowym. Najlepiej ruszyć z formalnościami jeszcze dziś

W ramach swojej nowej promocji BNP Paribas proponuje „Konto z bonusem i kartą kredytową”. Jest to konto oszczędnościowe z najwyższym obecnie oprocentowaniem na rynku. Wynosi ono 9 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba jednak spełnić szereg warunków. Szczegóły przedstawia serwis bezprawnik.pl.

Przede wszystkim z oferty mogą skorzystać nowi klienci banku, czyli osoby, które w ostatnich dwóch latach nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego, rachunku oszczędnościowego oraz karty kredytowej w BNP Paribas.

9 proc. na koncie oszczędnościowym. Jest szereg warunków

Bank oferuje promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym 8 lub 9 proc. i każda z tych stawek przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Oprocentowanie 8 lub 9 proc. obowiązuje wyłącznie dla środków do 25 000 zł i tylko w okresie promocyjnym. Potem zmienia się w standardowe wynoszące 1 proc. Co istotne, promocja obowiązuje od początku lutego do 31 marca lub do osiągnięcia 3000 przystąpień.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie podstawowej stawki promocyjnego oprocentowanie na koncie oszczędnościowym na poziomie 8 proc. By tak się stało należy przede wszystkim udać się do placówki banku, następnie podpisać umowę na konto osobiste (Konto Otwarte na Ciebie lub Moje Konto Premium) oraz zamówić do niego kartę i dostęp do bankowości elektronicznej. Kolejne kroki to otwarcie konta oszczędnościowego (tzw. Konto Lokacyjne), złożenie wniosku o kartę kredytową, przystąpienie do promocji „Konta z bonusem i kartą kredytową”. Konieczne jest zapewnienie na koncie osobistym wpływów w wysokości co najmniej 1000 zł i zapłacenie minimum 6 razy kartą do konta (należy to zrobić w każdym kolejnym miesiącu od przystąpienia do promocji). Po spełnieniu powyższych warunków wpłacone na konto oszczędnościowe środki do wysokości 25 000 zł będą oprocentowane stawką 8 proc.

Co zrobić, by otrzymać wspomniane 9 proc? Pojawia się dodatkowy warunek, jakim jest wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą kredytową. Bezprawnik.pl zwraca uwagę, że promocyjne oprocentowanie zaczyna obowiązywać dopiero od 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym klienci spełnili wszystkie warunki promocji i jedynie do 9. dnia miesiąca kolejnego.

Trzeba się pospieszyć

W praktyce cały proces wygląda następująco: jeśli klient zdecyduje się na skorzystanie z promocji jeszcze w lutym, to wspomniane warunki (zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 1000 zł, zapłacenie minimum 6 razy kartą do konta, wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą kredytową) będzie mógł spełnić w marcu, co z kolei oznacza, że promocyjne oprocentowanie na poziomie 9 proc. będzie mogło obowiązywać od 10 kwietnia do 9 maja br. Jeśli klient spełni warunki w kwietniu, wówczas na 9 proc. oprocentowanie będzie mógł liczyć od 10 do 31 maja br.

Najwyższe obecnie oprocentowanie na koncie oszczędnościowym obowiązuje maksymalnie 52 dni. Z wyliczeń serwisu wynika, że jeśli ktoś wpłaci 25 000 zł, to po tym okresie – za sprawą oprocentowania 9 proc. – zarobi 260,28 zł. Jest to kwota po potrąceniu tzw. podatku Belki. By ją uzyskać warto się jednak pospieszyć i załatwić formalności jeszcze w tym miesiącu, a ten jak wiadomo właśnie się kończy.

