Ranking kont oszczędnościowych. „Siódemka" w sześciu bankach

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych dla posiadaczy oszczędności w wysokości 50 tys. zł. O miejscu w zestawieniu decyduje proponowane oprocentowanie.

Ranking kont oszczędnościowych. ValoBank na czele

Na czele rankingu znalazło się Elastyczne Konto Oszczędnościowe VeloBanku, gdzie można liczyć na oprocentowanie na poziomie 7,50 proc. w skali roku. Propozycja ta skierowana jest do nowych klientów otwierających konto oszczędnościowe w kanałach zdalnych. Wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych. Podana stawka obowiązuje 92 dni i dotyczy środków do 50 tys. zł.

Na drugim miejscu rankingu plasuje się Konto Plus, proponowane przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi tu 7,20 proc. rocznie. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste.

Oprocentowanie obowiązuje w pierwszym miesiącu oraz następnych miesiącach po spełnieniu następujących warunków:

zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 2000 zł łącznie,

wykonanie min. 5 transakcji kartowych w poprzednim miesiącu.

Oprocentowanie może obowiązywać przez maksymalnie 6 miesięcy. Warunki są weryfikowane co miesiąc. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są objęte ochroną niemieckiego systemu gwarantowania depozytów.

Minimum 7 proc. w sześciu bankach

Trzecie miejsce zajmują ex aequo Konto oszczędnościowe banku Citi Handlowy, a także Nest Konto Oszczędnościowe Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,10 proc. w skali roku. Pierwsza z propozycji skierowana jest do nowych klientów, którzy założą CitiKonto w ofercie „Zyskaj 7,1 % w zimowej ofercie CitiKonta”. Wymagane jest zapewnianie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc i wykonanie minimum trzech transakcji kartą na co najmniej 300 zł każdego miesiąca. Oprocentowanie obowiązuje maksymalnie przez 4 miesiące, a maksymalna kwota objęta stawką to 80 tys. zł. Z kolei z drugiej propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto i spełnią warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł/m-c, wykonanie z niego min. 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł/m-c (do spełnienia w dwóch okresach), na 90 dni, do 100 tys. zł.

Stawkę 7 proc. zobaczymy jeszcze w ofercie banku Pekao, a także ING Banku Śląskiego. Pierwsza instytucja proponuje Konto Oszczędnościowe, a druga Otwarte Konto Oszczędnościowe.

