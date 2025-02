Lokaty na trzy miesiące. Jeden z liderów podniósł oprocentowanie

Serwis Bankier.pl opublikował drugi w tym roku ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym wyższa pozycja.

Lokaty na trzy miesiące. Credit Agricole znów liderem

Początek roku przyniósł zmianę lidera. W styczniu na czele rankingu znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole, gdzie oprocentowanie wynosi 8 proc. rocznie. Propozycja ta utrzymała pozycję lidera. Jest ona skierowana do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. Na tym jednak nie koniec, bowiem w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty klienci muszą:

wykonać minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem,

zalogować się minimum raz do aplikacji mobilnej.

Na lokatę można maksymalnie wpłacać 100 000 zł.

Podobnie jak przed miesiącem wiceliderem rankingu jest mBank, tyle że już nie z Lokatą Powitalną, a Lokatą Promocyjną. Proponowane oprocentowanie to 7 proc. w skali roku (na Lokacie Powitalnej było to 7,50 proc.). Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Citi Handlowy podniósł oprocentowanie

Trzecie miejsce zachowała Lokata Promocyjna banku Citi Handlowy. Warto zwrócić uwagę, że oprocentowanie na tej lokacie wzrosło – z 6,50 do 6,70 proc. rocznie. Propozycja dostępna jest dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Zimowe oszczędzanie z kontem Citigold 6,7%”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 220 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat na trzy miesiące znalazły się Lokaty Plus, proponowane przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, a także Toyota Bank. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 6,50 i 6,40 proc. w skali roku.

