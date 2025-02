Lokaty mogą przestać być opłacalne. Ekspert wskazuje alternatywę

W naszym serwisie regularnie publikujemy rankingi lokat bankowych, zarówno tych krótko, jak i długoterminowych. Oszczędzający mogą liczyć na dość atrakcyjne oprocentowanie, które w niektórych wypadkach przekracza nawet 7 proc. Eksperci prognozują jednak kres tego rodzaju propozycji.

Starszy Analityk w Rankomat.pl Michał Ratajczak przewiduje, że niebawem trudno będzie znaleźć nawet lokaty oprocentowane na 5 proc., a średnie oprocentowanie może spaść do ok. 3 proc. Ma to związek ze spodziewanym spadkiem stóp procentowych. W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz 15. z rzędu zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Z dotychczasowych zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego wynika, że obniżki stóp należy spodziewać się dopiero w przyszłym roku, ale część ekspertów przewiduje obniżkę pod koniec 2025 roku. Analitycy BNP Paribas zakładają, że stopa procentowa NBP zostanie obniżona o 1,75 pkt proc.

Alternatywa dla lokat

Ekspert Rankomat.pl radzi, by zacząć korzystać z ulg podatkowych i produktów takich jak IKE, IKZE, czy PPK, które oferują różne dopłaty i ulgi.

Cytowany przez „Super Express" Ratajczak przekonuje, że najkorzystniejsza "lokata" to PPK. Środki z naszego konta są inwestowane i przynoszą zwolnione z podatku dochodowego zyski, ponadto oprócz naszch wpłat, procent z naszej pensji musi dokładać pracodawca. Ekspert przypomina, że za każde 100 zł wpłaty pracownika, dana osoba otrzymuje 75 zł od pracodawcy i 20 zł od państwa (dopłata roczna w ujęciu miesięcznym, co oznacza, że rocznie jest to 240 zł). Środki można wypłacić w pełni przed 60. roku życia, a jeśli zrobimy to wcześniej to 30 proc. wpłat pracodawcy trafi do ZUS, ale otrzymamy z powrotem całe nasze wpłaty, pozostałe 70 proc. wpłat pracodawcy i cały wypracowany zysk. Warto jednak pamiętać, że wtedy nasze zyski zostaną obciążone podatkiem Belki.

Jak pokazuje jednak najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost", Polacy wciąż nie są przekonani do funkcjonującego od ponad pięciu lat programu. Z badania wynika, że aż 53,8 proc. ankietowanych nie oszczędza w PPK. Z takiej możliwości korzysta tylko 21,1 proc. respondentów, a jedna czwarta (25,1 proc.) wskazała opcję „nie pracuję/nie dotyczy mnie to".

