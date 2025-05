Masz 50 lat i problemy zdrowotne? Sprawdź, czy należy ci się renta

Renta chorobowa, znana także jako renta z tytułu niezdolności do pracy, to świadczenie przyznawane osobom, które z powodów zdrowotnych utraciły możliwość wykonywania pracy zawodowej. Dla osób po 50. roku życia może to być znacząca pomoc finansowa, szczególnie w przypadku przewlekłych chorób. Zasady przyznawania i obliczania tego świadczenia są jasno określone, a ich znajomość może znacznie ułatwić proces ubiegania się o rentę.

Komu przysługuje renta?

Renta przysługuje osobom uznanym przez ZUS za niezdolne do pracy – całkowicie lub częściowo. W pierwszym przypadku mowa o braku możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy, w drugim – o znacznym ograniczeniu w wykonywaniu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Wiek wnioskodawcy nie wpływa na wysokość świadczenia, ale po 50. roku życia osoby częściej spełniają warunki zdrowotne.

Aby uzyskać prawo do renty chorobowej, trzeba spełnić trzy główne warunki. Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić niezdolność do pracy. Po drugie, wymagany jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy – przynajmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku. Trzecim warunkiem jest powstanie niezdolności do pracy w okresie objętym ubezpieczeniem lub w ciągu 18 miesięcy po jego ustaniu. W pewnych przypadkach, jak całkowita niezdolność do pracy po 30. roku życia, możliwe jest uzyskanie świadczenia przy dłuższym stażu ogólnym – co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 dla mężczyzn.

Nowe stawki

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe wysokości świadczeń. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie, a przy częściowej – 1409,18 zł. Osoby, które stały się niezdolne do pracy w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, otrzymują wyższe kwoty: odpowiednio 2254,69 zł i 1691,02 zł.

Wysokość renty oblicza się na podstawie średnich zarobków z wybranych lat, długości okresów składkowych i nieskładkowych oraz stopnia niezdolności do pracy. ZUS stosuje przy tym precyzyjne algorytmy, które uwzględniają zgromadzone dane.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rentę można złożyć w ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie. Konieczne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej i przejście badania przez lekarza orzecznika. Po analizie dokumentów ZUS wydaje decyzję.

Rencista może pracować, ale obowiązują limity przychodów. Ich przekroczenie powoduje obniżenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. W 2025 roku limity te wynoszą 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W niektórych przypadkach do renty można otrzymać dodatki – np. pielęgnacyjny, kombatancki lub dla sierot zupełnych. Świadczenie to, przyznawane osobom po 50. roku życia, może zapewnić stabilizację finansową w trudnym momencie życia.

