Nie zaktualizowałeś danych w banku? Czekają cię poważne utrudnienia

PKO BP apeluje do swoich klientów o regularną aktualizację danych osobowych, podkreślając, że ich brak może prowadzić do poważnych problemów w korzystaniu z bankowych usług. Bank przypomina, że nieaktualne informacje, takie jak numer telefonu, adres zamieszkania czy dane dowodu osobistego, mogą skutkować ograniczeniami w dostępie do konta oraz niektórych funkcji online.

Brak aktualnych danych – co może się stać?

Banki wymagają aktualnych informacji o klientach, aby zapewnić im pełny dostęp do usług finansowych i bezpieczeństwo transakcji. PKO BP zwraca uwagę, że jednym z najczęstszych zaniedbań jest brak zgłoszenia zmiany dowodu tożsamości. Jeśli klient nie zaktualizuje tych danych, nie będzie mógł korzystać z wielu funkcji, takich jak:

składanie wniosków i zawieranie umów online (np. kredyty, ubezpieczenia, lokaty),

wykonywanie operacji finansowych przez aplikację IKO i serwis iPKO,

załatwianie spraw urzędowych przez bankowość elektroniczną.

Brak numeru telefonu – większe ryzyko i utrudnienia

Wielu klientów rezygnuje z podania aktualnego numeru telefonu, obawiając się niechcianych ofert marketingowych. PKO BP wyjaśnia jednak, że brak kontaktu telefonicznego może znacząco utrudnić korzystanie z usług bankowych. Jeśli bank wykryje podejrzaną transakcję na koncie, nie będzie w stanie skontaktować się z właścicielem w celu jej potwierdzenia.

Dodatkowo, brak aktualnego numeru oznacza:

brak powiadomień SMS o transakcjach,

brak możliwości potwierdzania operacji za pomocą kodów SMS,

trudności w przywróceniu dostępu do bankowości elektronicznej.

Nieprawidłowy adres? Możesz nie dostać nowej karty płatniczej

Aktualizacja adresu zamieszkania również jest kluczowa. PKO BP zwraca uwagę, że jeśli klient nie poda nowego adresu po przeprowadzce, może nie otrzymać ważnych listów z banku. To oznacza m.in. brak dostarczenia nowej karty płatniczej przed wygaśnięciem obecnej. W efekcie klient może na jakiś czas stracić dostęp do środków na swoim koncie.

PKO BP przypomina, że regularne aktualizowanie danych w banku to nie tylko formalność, ale kwestia bezpieczeństwa i wygody. Wprowadzenie zmian może zapobiec problemom z dostępem do konta, wykonywaniem przelewów czy odbiorem istotnych dokumentów. Dlatego warto zadbać o to, aby bank posiadał aktualne informacje – w przeciwnym razie klienci mogą napotkać poważne trudności w korzystaniu z usług finansowych.

Frankowicze dostali PIT-11. Sprawdź, kto uniknie podatku

Rekordowe pensje prezesów banków. Lider zarobił ponad 7 mln zł