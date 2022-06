Gazprom redukuje dostawy gazu do Niemiec

Gazprom redukuje maksymalne wielkości dostaw gazu do Niemiec rurociągiem Nord Stream 1 o 40 procent. Jakie są powody takiej decyzji? Rosyjski koncern poinformował we wtorek, że chodzi o opóźnienia w pracach naprawczych firmy Siemens. Przekazano, że agregat sprężarki gazu nie wrócił na czas z naprawy i z tego powodu dziennie można przepompowywać gazociągiem jedynie do 100 milionów metrów sześciennych gazu, bądź około 60 procent planowanej wcześniej dziennej ilości gazu, wynoszącej 167 mln metrów sześciennych.

Nord Stream 1 – główny środek transportu rosyjskiego gazu

Uruchomiony ponad 10 lat temu gazociąg Nord Stream 1 jest w tej chwili głównym środkiem transportu gazu do Niemiec. Przypomnijmy, że 1 czerwca Gazprom zakręcił kurek z surowcem firmie Shell Energy, która dostarczała rocznie na rynek niemiecki ok. 1,2 mld metrów sześciennych gazu (w sumie Niemcy importują z Rosji rocznie ok. 50-56 mld metrów sześciennych tego surowca). Tego samego dnia od rosyjskiego gazu odcięty został duński koncern energetyczny Orsted. Powodem tej decyzji był brak otrzymania płatności w rublach za surowiec, czego domagał się Kreml w wydanym na początku kwietnia specjalnym dekrecie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

– W związku z tym Gazprom Export poinformował Orsted o zaprzestaniu dostaw gazu od 1 czerwca 2022 do czasu dokonania płatności stosownie z procedurą – poinformował Gazprom.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Gazprom w związku z brakiem płatności za gaz w rublach wstrzymał dostawy surowca Polsce i Bułgarii. Pod koniec maja podobny los spotkał Finlandię.

