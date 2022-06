Bayraktar dla Ukrainy także od Polaków. Do zebrania 22,5 mln złotych

Po zakończonej wielkim sukcesem zbiórce ukraińskiego komika i polityka Serhija Prytuły, teraz czas także na podobne działania w Polsce. Założyciel Krytyki Politycznej Sławomir Sierakowski postanowił ponownie zmobilizować Polaków do pomocy pogrążonej wojną Ukrainie. Założył zrzutkę, której celem jest zakup drona bojowego Bayraktar TB2.

Bayraktar od Polaków dla armii ukraińskiej

Celem zrzutki jest zebranie 22,5 miliona złotych, na co przewidziano miesiąc. Już po pierwszych 12 godzinach zbiórki na koncie znalazło się ponad 330 tysięcy złotych, a 29 czerwca o poranki kwota przekroczyła 356 tys. zł. Autor zbiórki przyznaje, że cel jest ambitny, ale wierzy w jego realizację. Jeśli nie uda się uzbierać pełnej kwoty potrzebnej na zakup drona od tureckiej firmy Baykar, to zebrane pieniądze trafią na konto funduszu wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy. To samo ma się stać z każdą złotówką nadwyżki, jeśli zbiórka zakończy się powodzeniem.

„Ja wierzę, że się uda. Już w pierwsze 12 godzin zebraliśmy ponad 330.000 złotych! Na apel odpowiedziało z miejsca 4000 osób. Nie wiem, kiedy to czytacie, ale to są dane na północ i pika mi tu cały czas telefon, a każdy pik to znaczy, że ktoś się dorzucił – Love!” – napisał w poście na Facebooku autor zrzutki. Przyznał, że sprawą zainteresowały się już ukraińskie media. „Nie spodziewałem się tego, ale rezonans jest w Ukrainie, gdzie wszystkie główne telewizje przygotowują w środę materiał o naszej zbiórce (trochę jestem przerażony, bardzo jestem przerażony... ale spokojnie, nie narobię nam wstydu)” – dodał Sierakowski.

Bayraktar TB2, czyli turecki bohater wojny na Ukrainie

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

– Te drony na pewno mają swoje znaczenie w tej wojnie. One udowodniły już swoją skuteczność w konflikcie w Górskim Karabachu w 2020 roku, czyli konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem. Moim zdaniem mają też duży udział w zwycięstwie armii ukraińskiej. Są symbolem wiary w zwycięstwo i w technikę, którą Ukraińcy dysponują. Są wyznacznikiem zaawansowania technologicznego ich armii – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, pytany o to, czemu Bayraktar stał się symbolem tej wojny. – Bayraktar jest piękną bronią i na szczęście Rosjanie nie mają czym ich zwalczać – dodał.

Czytaj też:

Bayraktar atakuje Rosjan stacjonujących na Wyspie Węży. Ukraińska armia pokazała wideo