Amerykańskie ministerstwo zablokowało aktywa znanego oligarchy

Przypomnijmy, że objęty sankcjami rosyjski oligarcha Sulejman Kerimow (jeszcze w 2018 roku zostały one nałożone przez USA, po wybuchu wojny zdecydowały się na ten krok Unia Europejska i Wielka Brytania), to właściciel Polyus Gold, największego rosyjskiego producenta złota. Jest członkiem Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, w kwietniu 2018 roku został wyznaczony na urzędnika Rządu Federacji Rosyjskiej. Plasuje się on w dziesiątce najbogatszych Rosjan, a jego majątek szacowany jest na prawie 15 mld dolarów (majątku dorobił się po upadku ZSRR, kupując aktywa energetyczne i udziały w rosyjskich bankach).

Ponad 1 mld dolarów zablokowanych aktywów

Departament Skarbu USA poinformował o zablokowaniu aktywów Heritage Trust, funduszu powierniczego z siedzibą w Delaware (stan na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w regionie Stanów Środkowoatlantyckich, na Nizinie Atlantyckiej, nad zatoką Delaware). Został on utworzony w lipcu 2017 roku w celu przechowywania i zarządzania aktywami Kerimova w USA. W związku z blokadą posiadane zasoby będą niedostępne dla oligarchy. Resort skarbu podaje, że na dzień 30 czerwca br. Heritage Trust dysponował aktywami o wartości ponad 1 mld dolarów.

Kerimow miał inwestować środki w duże – zarówno publiczne jak i prywatne – amerykańskie przedsiębiorstwa, zarządzane przez szereg firm inwestycyjnych. Departament Skarbu USA nie podaje, jakie konkretnie firmy były powiązane z funduszem. Wiadomo natomiast, że beneficjentem Heritage Trust był Ruslan Gadzhiyev, siostrzeniec Kerimowa, który został objęty amerykańskimi sankcjami pod koniec marca br.

