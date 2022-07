Bon turystyczny. Jeszcze przez kilka tygodni można wykorzystać 500 zł na wakacje z dzieckiem

Bony turystyczne można wykorzystać do końca września 2022 roku. To sposób na dofinansowanie atrakcji turystycznych dla dzieci do 18. roku życia.

Bon turystyczny zaczął obowiązywać w sierpniu 2020 roku i miał wesprzeć krajową branże turystyczną po kilkutygodniowym lockdownie spowodowanym pierwszą falą koronawirusa. 500 zł na dziecko miało też wesprzeć rodziny w planowaniu odpoczynku. Wyznaczono długi, jak się wydawało, czas na wykorzystanie bonu – do końca marca 2022 roku. Nikt wtedy jeszcze nie widział, że po pierwszej fali przyjdzie druga, która spowoduje wielomiesięczne zamknięcie ośrodków wypoczynkowych i uniemożliwi planowanie wyjazdów. Stąd decyzja o wydłużeniu obowiązywania bonów – do 30 września 2022 roku. Dla kogo bon turystyczny? Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Wynosi 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku. twitter Co opłacimy za pomocą bonu turystycznego? Pierwotnie bon turystyczny był pomyślany jako sposób opłacania noclegów. Z czasem rozszerzono zastosowanie bonu i teraz można za jego pomocą opłacać również półkolonie, wstęp do różnych instytucji kulturalnych, do obiektów sportowych. Z bonu skorzystamy tylko u przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu. Pełny spis znajdziemy na stronie bonturystyczny.polska.travel, ale podmioty, które akceptują bon, informują o tym również na swoich stronach. Bon możemy zrealizować wyłącznie na terenie Polski. Jak skorzystać z bonu turystycznego? Bony mają postać vouchera. Świadczenia nie są więc przekazywane w gotówce ani w formie przelewów, ale są „zakodowane”, a specjalny numer można odczytać na smartfonie. Chcąc skorzystać ze środków, podajemy kod. Nie trzeba w jednym miejscu wykorzystywać całej kwoty: kod można wykorzystywać do czasu wyzerowania środków. Bon jest przeznaczony na sfinansowanie wypoczynku dziecka. Może być więc wykorzystany tylko pod warunkiem, że dziecko uczestniczy w danej aktywności, nawet jeśli jego uczestnictwo jest bezpłatne, bo korzysta z bezpłatnego wejścia. W takiej sytuacji za pomocą kodu pobyt czy zakup biletu mogą sfinansować sobie jego rodzice. Bon Turystyczny – jak aktywować? Aby aktywować Bon Turystyczny, należy posiadać konto na platformie PUE ZUS, a następnie się na nim zalogować. Po zalogowaniu konieczne jest wybranie zakładki „ogólne” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „polski bon turystyczny” z listy, która pojawi się po lewej stronie. Jeśli bon został przyznany, to w tym miejscu wyświetli się pole „mój bon”. Po wejściu system wyświetli szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Będą tam podane m.in. jego numer, wartość oraz data ważności. Aby go aktywować, należy kliknąć w przycisk „Aktywuj Bon”. System poprosi o wpisanie numeru komórkowego oraz adresu e-mail. Następnie ponownie trzeba wcisnąć „Aktywuj Bon”. Wtedy świadczenie zostanie aktywowane, a użytkownik dostanie kod obsługi płatności, który będzie niezbędny przy płaceniu w hotelu lub opłacaniu wycieczki albo biletu wstępu np. na basen. Czytaj też:

Nie wykorzystałeś bonu turystycznego? Podpowiadamy, jak to zrobić