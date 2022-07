Kaczyński o 4-dniowym tygodniu pracy. „Oczyma duszy widzę”

Przypomnijmy, że lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Szczecina poruszył m.in. kwestię skrócenia tygodnia pracy do czterech dni. Były premier podkreślał, że mamy obecnie do czynienia z automatyzacją i trzeba podjąć próbę dostosowania się do nowych warunków. Szef PO zwrócił uwagę, że część państw testuje od pewnego czasu 4-dniowy tydzień pracy. – Uważam, że w Polsce powinniśmy i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory, przepraszam: kiedy wygramy wybory, żeby rozpocząć jak najszybciej program skróconego tygodnia pracy – powiedział w Szczecinie szef PO.

Tusk zaznaczył, że 4-dniowy tydzień pracy wymaga pilotażu i jego projekt zostanie przygotowany przed następnymi wyborami parlamentarnymi.

Kaczyński o 4-dniowym tygodniu pracy

Do propozycji skrócenia tygodnia pracy odniósł się dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, podczas spotkania z mieszkańcami Grójca.

– Ostatnio padło też coś, co powinno państwa zaniepokoić, bo oni obiecali, że będzie 4-dniowy tydzień pracy. No jak obiecali, że będzie 4-dniowy tydzień pracy, to jeśli wziąć pod uwagę jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami, to znaczy, że będzie 6-dniowy – powiedział lider partii rządzącej. – Ja już to, jak to się mówi oczyma duszy widzę. Najpierw przez dwa miesiące 4 dni, później powiedzenie, no jednak społeczeństwo nie dorosło, nie udało się – dodał.

Czytaj też:

Euro po 3 złote. Jarosław Kaczyński tłumaczy „oczywistą prawdę”