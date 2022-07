Wyższe podatki i opłaty. Największa podwyżka od 25 lat

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że dla stawek na przyszły rok kluczowe znaczenie ma wzrost cen w I połowie tego roku. Biorąc pod uwagę obecną inflację, podatek od nieruchomości oraz środków transportowych wzrośnie 12 proc. lub więcej, jeśli do tej pory samorząd nie pobierał opłaty maksymalnej, ale w związku z rosnącymi wydatkami uzna, że musi zwiększyć wpływy do budżetu.

Wyższe podatki dla firm i turystów

Podwyżki dotkną także przedsiębiorców. Obecnie podatek płacony od powierzchni biurowej wynosi maksymalnie 2574 zł, a w przyszłym roku wzrośnie do 2878 zł. „DGP” wylicza, że jeśli firma zajmuje 400 m kw, to w przyszłym roku zapłaci do budżetu o 1216 zł więcej niż obecnie.

Wyższe opłaty obejmą także handlujących na targowiskach oraz turystów w miejscowościach uzdrowiskowych i tych, w których obowiązuje opłata miejscowa. Ostateczna decyzja o wysokości stawek w danej miejscowości należy do radnych gmin i miast. Radni przyjmują uchwałę w sprawie opłat z reguły w ostatnim kwartale danego roku.

Tak czy inaczej, przed nami największa podwyżka opłat i podatków lokalnych o 25 lat.

Czytaj też:

Warszawa podnosi podatki. Mieszkańcy zapłacą więcej za nieruchomości