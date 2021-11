Warszawa podnosi podatki. Mieszkańcy zapłacą więcej za nieruchomości

Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwały podnoszące podatki od nieruchomości. Miesięczna stawka podatku wyniesie 89 gr od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. To to 4 gr więcej niż w 2021 roku.

Jeszcze bardziej wzrośnie stawka podatku za nieruchomość, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W przyszłym roku będzie obowiązywała stawka 25,74 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej zajętej na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. To o 9 groszy więcej niż obecnie.

Ratusz szacuje, że zmiana stawek podatku spowoduje wzrost dochodów do budżetu w stosunku do 2021 roku o 32,34 mln zł.

Zmienią się zasady obliczania opłat za śmieci

W czwartek warszawscy radni przyjęli jeszcze jedną ważną uchwałę, która będzie miała wpływ na finanse mieszkańców stolicy. 1 stycznia 2022 roku zmienią się zasady obliczania opłaty za odbiór śmieci. Przestanie obowiązywać system wiążący ją ze zużyciem wody, a znaczenie będzie miała wielkość mieszkania. Uchwała określa pięć stawek opłat: właściciele najmniejszych mieszkań o powierzchni do 30 mkw zapłacą 52 zł, do 40 mkw – 77 zł, do 60 mkw – 88 zł, do 80 mkw – 94 zł i powyżej 80 mkw – 99 zł. Warszawiacy mieszkający w domu jednorodzinnym zapłacą ryczałtową stawkę w wysokości 107 złotych. Właściciele kompostujący bioodpady zapłacą 9 złotych mniej.

Za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe warszawiacy zapłacą zryczałtowaną stawkę w wysokości 181,90 zł za rok.

