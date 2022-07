Francja chce odzyskać pełną kontrolę nad elektrowniami jądrowymi. Jest astronomiczna oferta

Francja chce odzyskać pełną kontrolę nad najważniejszą częścią sektora energetycznego w kraju. Chodzi głównie o elektrownie jądrowe, które są kręgosłupem francuskiego systemu.

Francja chce znacjonalizować EDF

Jak informuje Bloomberg, rząd przedstawił ofertę nacjonalizacji Electricite de France, czyli EDF. Jest to największy dostawca energii elektrycznej w kraju, który zarządza także siłowniami jądrowymi.

Z informacji agencji wynika, że rząd przedstawił władzom spółki astronomiczną ofertę finansową. Na stole miała się pojawić propozycja przejęcia 100 proc. udziałów za 9,7 miliarda euro. Przejęcie kontroli nad spółką jest jednym z pomysłów francuskiego rządu na chociaż częściowe rozwiązanie kryzysu energetycznego w kraju.

12 euro za akcję EDF

Rząd zaproponował, że zapłaci spółce 12 euro za każdą akcję z pakietu 16 proc. udziałów, które obecnie nie należą do Skarbu Państwa. Francuski rząd jest bowiem właścicielem większościowym w spółce, ale teraz chce przejąć nad nią pełną kontrolę, aby nie musieć liczyć się ze zdaniem innych udziałowców.

5 lipca premier Francji Elisabeth Borne poinformowała, że rząd ma zamiar dokonać takiej transakcji. Cena akcji spółki wynosiła wtedy 7,84 euro. Oznacza to, że oferta jest bardzo korzystna dla udziałowców. To ponad 50 proc. więcej, niż w dniu ogłoszenia planów. Całkowita kontrola nad spółką, dałaby francuskiemu rządowi możliwość dostosowania pracy spółki i jej planów rozwojowych do polityki rządu, a także ewentualnych zmian w sposobie działania, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne w czasie kryzysu.

