Grzywna albo więzienie! Sprawdź, czy nie łamiesz przepisów

Nielegalne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest w Polsce surowo zabronione. Zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają tego zakazu, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi, a nawet sankcjami karnymi.

Według art. 9 ust. 1 ustawy, zakazane jest odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do systemów kanalizacji przeznaczonych do wód opadowych. Przepis ten obejmuje również sytuacje, w których deszczówka i wody roztopowe są wprowadzane do kanalizacji sanitarnej. W przypadku wykrycia naruszenia obowiązujących regulacji, właściciel posesji może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10 tys. zł lub ograniczeniem wolności, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a. Dodatkowo, samorządy mogą zobowiązać do natychmiastowego usunięcia nielegalnego odpływu.

Nielegalne odprowadzanie deszczówki to powszechny problem

Wiele samorządów w całej Polsce zmaga się z nielegalnym odprowadzaniem wód opadowych do systemów kanalizacji sanitarnej. Przykładem jest kontrola przeprowadzona w Olsztynie w 2020 roku, podczas której sprawdzono 200 nieruchomości. Aż połowa właścicieli nie przestrzegała przepisów. Podobne przypadki zgłaszano w ostatnich latach w Gdyni, Budzyniu i Luzinie.

Problem jest również znany w Jaworznie, gdzie przedstawiciele miejskich wodociągów ostrzegali, że nielegalne odprowadzanie deszczówki może prowadzić do poważnych skutków. Jak tłumaczył w rozmowie z Portalem Samorządowym Sławomir Grucel z Wodociągów Jaworzno, spływająca do kanalizacji woda opadowa niesie ze sobą piasek, kamienie i inne zanieczyszczenia, które powodują zapychanie pomp. To z kolei prowadzi do wyższych kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększa wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, co ostatecznie wpływa na rachunki mieszkańców.

Jak legalnie wykorzystać deszczówkę?

Zamiast nielegalnie odprowadzać wodę opadową do kanalizacji, właściciele nieruchomości mogą skorzystać z bardziej ekologicznych rozwiązań. Urzędnicy z Jaworzna podkreślają, że jedną z najlepszych alternatyw jest wykorzystanie systemów retencyjnych.

Zbiorniki na deszczówkę pozwalają na gromadzenie wody opadowej z dachów oraz utwardzonych nawierzchni, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie. Zmagazynowaną wodę można zużyć do podlewania roślin, mycia samochodu czy sprzątania na posesji. Dzięki temu właściciele mogą obniżyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie uniknąć kosztownych kar za naruszenie przepisów dotyczących gospodarki wodnej.

