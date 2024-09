Nie wszyscy właściciele domów wiedzą o tym zakazie. Trzeba liczyć się nawet z aresztem

Wodociągi Jaworzno od połowy sierpnia prowadzą kontrole posesji i instalacji kanalizacyjnych pod kątem nielegalnych podłączeń, poprzez które wody deszczowe pochodzące z dachów, powierzchni utwardzonych, czy instalacji drenażowych, mogą trafiać do kanalizacji sanitarnej.

– Praktyki związane z wprowadzaniem wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej są surowo zabronione. Woda deszczowa pochodząca z dachów, powierzchni utwardzonych, czy instalacji drenażowych, może spowodować spiętrzenie się wód deszczowych w instalacji sanitarnej, która nie jest przystosowana do ich odprowadzania – mówi Sławomir Grucel z Wodociągów Jaworzno, cytowany przez portalsamorządowy.pl.

Grucel podkreśla, że nagromadzona w instalacji sanitarnej deszczówka jest zagrożeniem dla posesji. Napływ wody może spowodować cofanie się ścieków i w efekcie zalanie np. pomieszczeń gospodarczych, bądź doprowadzić do ich wylania na plac bezpośrednio położony przy naszym domu. Ponadto, pozbywanie się wód opadowych w ten sposób jest również niekorzystne dla funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków, zwłaszcza dla jej części mechanicznej i biologicznej.

Jaka kara grozi właścicielom domów?

Kontrole wykonywane są przy użyciu tzw. zadymiarki. Jest to urządzenie wytwarzające nieszkodliwą mgłę, która wdmuchiwana do studzienek kanalizacyjnych znajduje sobie ujście poprzez nielegalne miejsca włączenia.

Właściciel posesji, u którego zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zostanie wezwany do usunięcia tego stanu. Niedostosowanie się do wezwania, zgodnie z prawem skutkować może karą ograniczenia wolności albo karą grzywny – nawet do 10 tys. zł.

Urzędnicy z Jaworzna radzą, by przy krótkich, ale intensywnych opadach rozważyć montaż podziemnych lub naziemnych zbiorników do retencjonowania deszczówki. Zebrana w ten sposób woda może być wykorzystana w gospodarstwie czy w ogrodzie.

