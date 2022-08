Będzie obniżka stawki VAT na węgiel? Jasna deklaracja minister klimatu

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa gościła w czwartek rano w programie „Polityczne Graffiti Polsat News”. W rozmowie pojawił się wątek zapowiedzi przez premiera Mateusza Morawieckiego wsparcia dla gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje domy innymi źródłami ciepła niż węgiel, w tym gazem, peletem, elektrycznością czy ciepłem systemowym. Szefowa resortu klimatu i środowiska zdradziła, że ministerstwo przygotowało ustawę w tej sprawie, ale ostateczny jej kształt będzie zależał m.in. od ustaleń z szefem rządu. – Doszliśmy do takiego rozwiązania, które pozwoli nam reagować tam, gdzie jest realna podwyżka – zdradziła Moskwa.

Kto może liczyć na wsparcie?

Minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że rozwiązanie będzie kompleksowe, dla „wszystkich użytkowników ciepła indywidualnego”. Pytana o konkretne kwoty, Moskwa podkreśliła, że na tym etapie trudno je określić. Największe wsparcie – jak powiedziała minister – otrzymają osoby ogrzewające źródłami ciepła, których ceny najbardziej wzrosły. – Na dzisiaj jest to gaz – powiedziała Moskwa.

Minister klimatu i środowiska potwierdziła słowa premiera, który zapewnił niedawno, że będziemy mieli do czynienia z nadmiarem węgla. – Będzie nadmiar węgla. Ten węgiel jest nie tylko dla gospodarstw indywidualnych, jest dla energetyki, dla ciepłownictwa. Kolejne statki wpływają do portu – mówiła w Polsat News szefowa resortu klimatu i środowiska.

Będzie obniżka stawki VAT na węgiel?

Moskwa pytana była również, czy dojdzie do obniżki stawki VAT na węgiel (obecnie jest to 23 proc.). – Jesteśmy w Unii Europejskiej, i ta stawka, która jest w Unii na węgiel to 23 proc. – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Na uwagę, że obniżaliśmy stawki, które w Unii Europejskiej są wyższe, Moskwa odpowiedziała: „Na wszystkie surowce energetyczne obniżaliśmy stawki zgodnie z możliwościami”.

– Czyli nie (będzie obniżki stawki VAT na węgiel – red.)? – dopytywał prowadzący. – Czyli nie – odpowiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

