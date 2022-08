1 mln zł za wskazanie sprawcy otrucia Odry. Wiemy, ile napłynęło zgłoszeń

Przypomnijmy, że 13 sierpnia podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował, że Komendant Główny Policji wyznaczył 1 mln zł nagrody za pomoc w wykryciu osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie Odry. Informacje można przekazywać dzwoniąc m.in. pod numer tel. 600940690 utworzony specjalnie w związku z prowadzonymi czynnościami i wyznaczeniem nagrody.

Zapytaliśmy Komendę Główną Policji o to, ile do tej pory napłynęło zgłoszeń w tej sprawie. – Na dzień dzisiejszy na godz. 7.00 to 404 zgłoszenia. Każde z nich jest szczegółowo analizowane i weryfikowane pod kątem ewentualnego wykorzystania w prowadzonych czynnościach – poinformował Wprost insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Liczba zgłoszeń rośnie

Liczba informacji w sprawie zanieczyszczenia Odry rośnie. Pod koniec zeszłego tygodnia przedstawiciel Komendy Głównej Policji informował serwis Business Insider Polska o odnotowaniu 235 zgłoszeń.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaangażowanych w oczyszczanie Odry zostało ponad 3 tys. strażaków, 2 tys. policjantów oraz 1,3 tys. żołnierzy. Strażacy stawiają zapory, odławiają martwe ryby i przekazują je do utylizacji. Policjanci patrolują Odrę i kontrolują kąpieliska oraz nadbrzeża.

Tymczasem z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że tylko jedna czwarta Polaków pozytywnie ocenia działania rządu podejmowane w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze (17,7 proc. udzieliło odpowiedzi „dobrze”, zaś jedynie 6,7 proc. „bardzo dobrze”). Negatywnie o działaniach rządu mówi natomiast 60,5 proc. ankietowanych (33,7 proc. ocenia je „bardzo źle”, zaś 26,8 proc. „źle”). 15,1 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Czytaj też:

Co dalej z Odrą? Oto możliwe scenariusze: „Rzeka może odrodzić się szybko, ale to będą tylko pozory”