Mniej papierologii, więcej działania. Rząd luzuje

Rząd przyjął projekt, który zmienia warunki prowadzenia działalności w gospodarce odpadami. Rozwiązania mają poprawić otoczenie dla firm oraz podnieść efektywność administracji publicznej. Jak wskazuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, to element działań deregulacyjnych ułatwiających funkcjonowanie podmiotów z tej branży.

Zmiany w przepisach

Chodzi o nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zmiany obejmą m.in. zasady testowania nowych technik i innowacji w instalacjach ubiegających się o pozwolenie zintegrowane, a także organizację kontroli dokumentów związanych z recyklingiem.

Kluczową nowością jest wydłużenie maksymalnego czasu testów nowych rozwiązań technologicznych do 30 miesięcy. Okres ten będzie liczony dla instalacji, które starają się o wydanie pozwolenia zintegrowanego i prowadzą próby w oparciu o złagodzone wymagania dotyczące ochrony środowiska. Warunek jest jeden: po zakończeniu testów instalacja musi osiągnąć co najmniej poziom ochrony wynikający ze stosowania tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT).

W projekcie podkreślono, że pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla dużych instalacji przemysłowych. Dzięki wydłużeniu czasu na testy podmioty wdrażające innowacje będą mogły lepiej zweryfikować ich efektywność, zanim przejdą na docelowe rozwiązania spełniające poziomy BAT.

Brak ponownej kontroli

Drugi ważny element to ograniczenie dublowania weryfikacji dokumentów. Urzędy marszałkowskie nie będą musiały ponownie kontrolować rzetelności papierów dotyczących m.in. recyklingu odpadów opakowaniowych, jeśli sprawdzenia te zostały już przeprowadzone przez inne uprawnione organy. Ma to usprawnić pracę administracji i skrócić czas oczekiwania przedsiębiorców na rozstrzygnięcia.

Projekt przewiduje również dodatkowe pół roku na prowadzenie działalności w oparciu o dotychczasowe decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Przedłużenie dotyczy firm, których postępowania dostosowawcze jeszcze się nie zakończyły. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają czas na zamknięcie procedur bez ryzyka przerw w działalności.

Zgodnie z zapowiedzią KPRM, nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 grudnia 2025 r. Pakiet zmian łączy ułatwienia dla biznesu z wymaganiem utrzymania standardów ochrony środowiska na poziomie najlepszych dostępnych technik.

