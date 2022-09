Śmierć Elżbiety II. Ponad 4 miliardy banknotów do wymiany. To potrwa

W obiegu znajduje się ok. 4 miliardy banknotów z wizerunkiem królowej Elżbiety II, o łącznej wartości 80 mld funtów. Zastąpienie ich wizerunkiem Karola III zajmie co najmniej dwa lata. The Guardian przypomina, że gdy wyemitowano ostatnie 50-funtowe syntetyczne banknoty, proces wycofania i wymiany zajął bankowi centralnemu Anglii ok. 16 miesięcy. Teraz wyzwanie logistyczne będzie jednak na nieporównywalnie większą skalę. Chodzi bowiem o wszystkie banknoty i monety, które znajdują się w obiegu.

Królowa Elżbieta II na banknotach od ponad 60 lat

Gdy w 1952 roku Elżbieta II obejmowała tron, monarcha nie pojawiał się na banknotach. Zmieniło się to w 1960 roku, kiedy wizerunek Elżbiety II zaczął pojawiać się na banknotach 1-funtowych na obrazie stworzonym przez projektanta banknotów Roberta Austina. Wyzwanie czeka jednak nie tylko Wielką Brytanię, ale także niektóre z krajów Wspólnoty Narodów. Wizerunek królowej znajduje się bowiem również na niektórych banknotach 20-dolarowych w Kanadzie, czy na monetach w Nowej Zelandii.

Teoretycznie o wiele łatwiej będzie o zmianę w przypadku innego symbolu, jakim jest hymn narodowy. Zmienią się słowa – z dotychczasowych „Boże chroń naszą łaskawą królową” na „Boże chroń naszego łaskawego króla”. Wydaje się jednak, że minie wiele czasu aż Brytyjczycy przywykną do nowej wersji hymnu. „Guardian” przypomina, że hymn jest używany od 1745 roku, a jego wczesna wersja brzmiała: „Boże chroń wielkiego Jerzego, naszego króla, Niech żyje nasz szlachetny król, Boże chroń króla”.

