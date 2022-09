Koszulka z kluczowego sezonu Michaela Jordana w NBA sprzedana. Zapłacono fortunę

Koszulka legendy nie tylko NBA, ale światowego sportu, właśnie zmieniła właściciela. Na aukcji organizowanej przez jeden z najbardziej znanych domów aukcyjnych – Sotheby's, wylicytowano koszulkę meczową Michaela Jordana. Chodzi nie o jakąś koszulkę meczową, a o bardzo konkretny trykot, który ma ogromne znaczenie dla kariery koszykarza, golfisty i biznesmena. Jordan zagrał w niej ostatni sezon w swojej karierze. Było to też ostatni sezon galaktycznego składu Chicago Bulls z m.in. Dennisem Rodmanem i Scottym Pippenem.

Koszulka Jordana za 10 milionów dolarów

Aukcja koszulki z sezonu 1998, czyli tego, który został pokazany w serialu Netfliksa „Last Dance” (Ostatni taniec), została sprzedana za 10,1 miliona dolarów (ponad 47 milionów złotych), co stanowi nowy rekord na tego typu aukcjach. Bez dużych wątpliwości można powiedzieć, że za kilka lat tego typu kwotę może się udać wylicytować wyłącznie za koszulkę tragicznie zmarłego Koby’ego Bryanta. Warto dodać, że nie jest to najdroższa koszulka koszykarza, a najdroższa tego typu pamiątka wylicytowana w historii wszystkich dyscyplin sportowych.

Dla fanów sportu jest to jednak przedmiot wyjątkowy. To w tej koszulce Michael Jordan zdobył swoje szóste i ostatnie mistrzostwo NBA. Dom aukcyjny przyznał, że o zakup tego przedmiotu starało się 20 licytujących. Wcześniejszy rekord należał do koszulki meczowej legendarnego argentyńskiego piłkarza Diego Maradony. Jego koszulkę, w której występował podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku wylicytowano za 9,28 mln dolarów.

