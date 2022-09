Wiek emerytalny. Szwajcarzy chcą, by kobiety pracowały dłużej

W przeprowadzonym w niedzielę w Szwajcarii referendum jedno z pytań dotyczyło podwyższenia wieku emerytalnego kobiet z dotychczasowych 64 do 65 lat. Proponowana przez rządzących reforma emerytalna zakłada zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Wyniki głosowania pokazują, że Szwajcarzy byli w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego kobiet podzieleni. Na „tak” było 50,6 proc. głosujących, zaś 49,4 proc. zagłosowało przeciw.

Do trzech razy...

Jak przypomina AFP, Szwajcarski rząd próbował w przeszłości dwukrotnie (w 2004 i 2017) wprowadzić podobne reformy, ale w obliczu braku poparcia opinii publicznej, ostatecznie się jednak z tych planów wycofano. Skuteczne okazało się dopiero trzecie podejście. Rządzący optują za podwyższeniem wieku emerytalnego m.in. ze względu na fakt, że średnia długość życia w Szwajcarii wzrasta, a w wiek emerytalny wchodzi pokolenie wyżu demograficznego. Przeciwnicy wydłużenia wieku emerytalnego kobiet, czyli m.in. związki zawodowe i lewicowe partie polityczne (to one wymusiły przeprowadzenie referendum w tej sprawie) podkreślają, że kobiety są dyskryminowane na rynku pracy i na ogół gorzej opłacane, wskutek czego otrzymują niższe świadczenie od mężczyzn. Według Ministerstwa Gospodarki Szwajcarii w 2020 roku kobiety otrzymywały średnio ok. 35 proc. niższe emerytury niż mężczyźni.

Warto przypomnieć, że 10 lat temu w Polsce przeprowadzono reformę emerytalną (jej autorem był drugi rząd Donalda Tuska) zakładającą stopniowe wydłużenie (i w efekcie zrównanie) wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Dla kobiet oznaczało to pozostanie na rynku pracy jeszcze przez 7 lat (w przypadku mężczyzn - 2 lata). Zmiany te zostały dość chłodno przyjęte przez Polaków, co w ocenie komentatorów przełożyło się na spadek notowań Platformy Obywatelskiej. W 2017 roku PiS przywrócił dawny wiek emerytalny. Z przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynikało, że aż 71 proc. respondentów nie zgadza się na podwyższenie wieku emerytalnego, nawet gdyby wiązało się to z wyższą emeryturą.

