Jedna z najbogatszych kobiet świata, MacKenzie Scott, ponownie się rozwodzi

Niewiele ponad rok trwało małżeństwo MacKenzie Scott z Danem Jewettem. Forbes informuje, że wkrótce zawarty w marcu 2021 roku związek przejdzie co historii. Znana z ochrony prywatności MacKenzie Scott (chętnie pisze o akcjach dobroczynnych, które wspiera, ale nie publikuje informacji o sobie, a w bazach zdjęć trudno znaleźć jej aktualne fotografie) nie skomentowała tych doniesień, ale dowodem na to, że nie działa już wspólnie z mężem może być to, że jego nazwisko zniknęło ze stron internetowych, na których Scott informuje o podejmowanych przez siebie działaniach dobroczynnych.

MacKenzie Scott jest jedną z najbogatszych kobiet świata, a źródłem bogactwa są akcje spółki Amazon, które otrzymała w ramach ugody rozwodowej z pierwszym mężem, Jeffem Bezosem. Publicznie zobowiązała się do rozdania większości majątku na cele dobroczynne. Nie były to puste słowa, bo w ciągu trzech lat rozdała prawie 300 organizacjom darowizny o łącznej wartości blisko 13 mld dolarów. Beneficjentami są różne organizacje, ale większość z nich prowadzi działania skierowane do kobiet i dzieci.

O drugim małżeństwie MacKenzie Scott wiadomo niewiele. Jest nauczycielem przedmiotów ścisłych z Seattle. Uczy w szkole, do której chodziły dzieci pani Scott.

Udziały w Amazon

W chwili orzeczenia rozwodu Scott stała się najbogatszą kobietą i dwunastą najbogatszą osobą świata. W tym czasie spadła w rankingu najbogatszych i dziś znajduje się w okolicach 36 miejsca, ale ranking miliarderów ma to do siebie, że podlega nieustannym wahaniom – gdy spada cena akcji spółki, na której bogacze opierają swoją fortunę, natychmiast ubożeją nawet o kilka miliardów dolarów, ale wystarczy umocnienie kursu, by ich fortuna wzrosła o kilkanaście miliardów.

W chwili rozwodu w 2019 roku otrzymała 4 proc. akcji Amazona. Były wtedy warte 35 mld dolarów, w międzyczasie ich wartość wzrosła nawet do 68 mld dolarów.

