Koniec Getin Noble Bank. Będzie przymusowa restrukturyzacja

W piątek rano Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Oznacza to, że Fundusz przejmie zarządzanie bankiem.

3 października br. działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG (to tzw. bank pomostowy). Właścicielem tego podmiotu – obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – będzie także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), który został w czerwcu utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce. Chodzi o: ING Bank Śląski, Alior, Millennium, PKO BP, Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank i Santander Bank Polska.

Skąd decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku? Fundusz wyjaśnia to nastąpieniem trzech przesłanek, które zobowiązują do podjęcia takiego działania. Bank zagrożony był upadłością, brakowało też przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Ponadto wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku było – zdaniem Funduszu – konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

Upadek Getin Noble Bank. Co czeka klientów?

Warto podkreślić, że dzisiejsza decyzja nic nie zmienia dla klientów Getin Noble Banku. Będą oni obsługiwani tak jak do tej pory i mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. – Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku, w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking – informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Środki klientów Getin Noble Banku są bezpieczne, ponieważ chroni je gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to środki SOBK.

Getin Noble Bank – jak przypomina Business Insider Polska – był w trudnej sytuacji finansowej od kilku lat. Najważniejszym problemem – wynikającym z trwałego braku rentowności i rosnących skumulowanych strat – były niedobory kapitałowe. Bankowi brakowało kilku miliardów złotych, aby mógł normalnie funkcjonować, a Leszek Czarnecki nie zdołał doprowadzić do poprawy, za co Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na niego ponad 20 mln zł kary.

Getin Noble Bank powstał na początku 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku SA z Noble Bankiem SA.

