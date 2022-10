Duże zaskoczenie w Australii. Bank centralny spowalnia cykl podwyżek

Mimo tego, że polityka pieniężna Australii może wydawać się dla wielu osób mało istotna z europejskiego i amerykańskiego punktu widzenia, to fakt, że dolar australijski pozostaje jedną z głównych walut, zamieszanie wokół jego kursu ma znaczenie dla globalnego rynku.

Bank centralny spowalnia cykl

O 5:30 czasu polskiego australijski bank centralny podjął decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Podobnie, jak większość tego typu instytucji na świecie, kontynuuje on cykl zaostrzania polityki pieniężnej. Sama podwyżka nie była więc zaskoczenie. Spore zdziwienie na rynku wywołała jednak jej wysokość. Przez cztery poprzednie miesiące RBA podnosił bowiem poziom stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych. Tym razem zdecydowano o łagodniejszym działania na poziomie 25 pb. do 2,6 proc. Takiego rozwiązania spodziewał się tylko co czwarty analityk.

Zadłużone gospodarstwa domowe

Australijski bank centralny musi działać niezwykle ostrożnie. Gospodarstwa domowe z tego kraju są w światowej czołówce najbardziej zadłużonych. Dalsze podnoszenie stóp procentowych oznacza więc, że za sprawą drożejących rat kredytów, przepaść ta będzie się powiększać jeszcze bardziej.

Bank musi więc mocno ważyć próby walki z inflacją z pogorszeniem komfortu życia i zdolności finansowych obywateli. Jest to dylemat, z którym zmagać się będzie coraz więcej banków centralnych na całym świecie. W wielu krajach cykl podwyżek trwa już bezustannie od ponad roku, co naraża kredytobiorców na poważny uszczerbek w budżetach domowych.

