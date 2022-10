Maląg o czternastej emeryturze na stałe. „Decyzja zapadła”

W trakcie weekendowego spotkania z działaczami i sympatykami w Kołobrzegu prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński zapowiedział, że czternasta emerytura zostanie wprowadzona na stałe. – „Czternastkę” chcemy zmienić w trwałe świadczenie. Nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe. Co roku będzie czternastka – powiedział szef PiS.

Czternasta emerytura – ile wyniesie i kiedy będzie wypłacana?

Do wypowiedzi tej odniosła się w programie „Gość Wiadomości" w TVP Info Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Prezes Jarosław Kaczyński postawił przysłowiową kropkę nad i. Decyzja zapadła, pracujemy nad ustawą, którą przedstawimy Radzie Ministrów – powiedziała Maląg.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zdradziła, że czternasta emerytura tak jak do tej pory będzie miała wysokość minimalnej emerytury (wstępne szacunki wskazują, że w 2023 roku będzie to ponad 1500 zł brutto). Ministerstwo – jak zapowiedziała Maląg – zaproponuje, by wypłata świadczenia następowała w tym samym czasie co w tym roku, czyli na przełomie sierpnia i września. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, gdy „czternastki" wypłacano po raz pierwszy, seniorzy otrzymali dodatek w listopadzie.

Bezrobocie wzrośnie do ponad 5 proc.

W rozmowie poruszono również kwestię bezrobocia. Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września br. 4,8 proc., czyli tyle samo co w sierpniu. – To historycznie najniższy poziom bezrobocie od 32 lat. Mało tego, że stopa bezrobocia (to) 4,8 proc. Spadła liczba bezrobotnych – mamy aktualnie 803 tys. osób bezrobotnych, mniej niż miesiąc temu, mimo tego, że kończą się prace sezonowe – podkreślała Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej nie kryje jednak, że czeka nas spowolnienie gospodarcze. Rząd szacuje, że w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej bezrobocie w Polsce wzrośnie maksymalnie do poziomu 5,4 proc.

