Czym ogrzać dom i za ile? Niska cena to często niska jakość

Choć do zimy jeszcze trochę czasu, to trudna sytuacja w kraju i na świecie spowodowała, że wcześniej niż zwykle Polacy zainteresowali się kwestią ogrzania swoich gospodarstw domowych w mroźne miesiące. Możliwości jest co najmniej kilka, różni je jakość i cena.

Węgiel brunatny – atrakcyjna cena, fatalna jakość

Najtańszy jest węgiel brunatny. Jest to głównie paliwo dla przemysłu, ale z racji ceny bywa stosowany w ogrzewaniu domów. Nie ma co ukrywać, że atrakcyjna cena jest efektem wad tego węgla. Jest to jakościowo dużo gorsze paliwo aniżeli węgiel kamienny.