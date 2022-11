Korzyści z działania firm windykacyjnych. Wypowiedziały się firmy i konsumenci

IMAS International na zlecenie Kaczmarski Inkasso przeprowadziło badanie „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”. Objęło ono przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz osoby fizyczne.

Na pytanie o to, jakie korzyści firmy windykacyjne przynoszą gospodarce, przedsiębiorstwa z sektora MŚP najczęściej wskazywały ograniczenie zatorów płatniczych między firmami (43 proc.), zmniejszenie ryzyka upadłości firm (40 proc.), oraz poprawa kondycji finansowej firm (37 proc.). Rzadziej wymieniano natomiast wzrost skali inwestycji w firmach dzięki odzyskaniu zaległych należności (18 proc.), czy wzrost zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń dzięki stabilniejszej sytuacji finansowej organizacji (12 proc.). 11 proc. przedsiębiorstw jest zdania, że działalność firm windykacyjnych nie przynosi polskiej gospodarce żadnych korzyści.

Korzyści z firm windykacyjnych. Opinie konsumentów

Jakie korzyści z działania firm windykacyjnych dostrzegają konsumenci? W tym wypadku najczęściej wskazywano zmniejszenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw (34 proc.). Ograniczenie zatorów płatniczych między firmami znalazło się na drugim miejscu (30 proc.). Podobnie jak w przypadku grupy firm z sektora MŚP, podium zamyka poprawa kondycji finansowej firm (26 proc.), która nieznacznie wyprzedziła wspieranie rozwoju gospodarczego dzięki przywracaniu zaległych należności do obrotu (25 proc.). W przypadku konsumentów, odsetek tych, którzy nie dostrzegają korzyści dla gospodarki z działania firm windykacyjnych wynosi 15 proc.

– To badanie pokazuje, że zarówno przedstawiciele małych i średnich firm, jak i konsumenci, patrzą na działalność firm windykacyjnych w szerszej perspektywie. To nie tylko przeciwdziałanie bankructwom czy likwidowanie zatorów płatniczych, które stanowią zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw. Ale także dostrzeżenie związku między brakiem pieniędzy w firmowej kasie, a zdolnością przedsiębiorstwa do inwestowana czy tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia wynagrodzeń pracownikom. Cieszy zwłaszcza to, że taki związek widzą konsumenci, czyli pracownicy – komentuje Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

Kto najbardziej poszkodowany? Inne spojrzenie konsumentów i MŚP

Konsumenci oraz przedstawiciele małych i średnich firm różnią się w ocenie tego, kto ma największe problemy z odzyskaniem należnych pieniędzy oraz – co za tym idzie – kto potrzebuje największego wsparcia ze strony firm windykacyjnych w tym zakresie. W opinii konsumentów z powodu dłużników najbardziej cierpią… oni sami (stwierdza tak 41 proc. badanych). Na dalszych miejscach wymieniano banki (34 proc.) i operatorów telefonicznych (29 proc.).

Z kolei przedsiębiorcy uważają, że największe problemy z odzyskiwaniem należności mają małe i średnie firmy (50 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się w tym zestawieniu konsumenci (36 proc.), wyprzedzając banki (30 proc.).

Badanie „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”, przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, zostało zrealizowane we wrześniu 2022 r. techniką mieszaną – CAWI i CATI na reprezentatywnej grupie firm oraz konsumentów. W grupie firm w badaniu wzięło udział 405 podmiotów. W grupie konsumentów w sondażu uczestniczyło 1014 osób w wieku 18-74 lata.

