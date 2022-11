Tanieją aluminium i płyty OSB, a Polacy znów mają odwagę budować duże domy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2022 r., podobnie jak w lipcu 2022 r., wzrost cen produkcji budowlano-montażowej był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Analitycy również wskazują na powolne wyhamowanie dynamiki wzrostów. Na ten stan wpływ miało kilka czynników.

– Przede wszystkim na rodzimym rynku zapanowała niższa aktywność w sektorze budowlanym. Inwestorzy, którzy jeszcze 6 miesięcy temu rozważali budowę domu – dzisiaj odkładają ją w czasie – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl. – Widzimy także znaczne ograniczenie nowych inwestycji przez deweloperów. Ich aktywność w budownictwie jest bardzo niska. Te przestoje i decyzje o przesunięciu w czasie kolejnych inwestycji mają wpływ na zapotrzebowanie na materiały, a to przekłada się na wyhamowani całego sektora – dodaje ekspert.

Tanieje aluminium i płyty OSB

Globalnie również ceny surowców ulegają obniżce. Wśród taniejących są rudy żelaza oraz aluminium. Na Polskim rynku zauważalne różnice w kosztach zanotowały np. płyty OSB. Eksperci co do jednego są zgodni. Wielu inwestorów zostawiło w tyle okres paniki i lęku, związany z wojną na Ukrainie. Jednakże, pomimo wszystko ceny nie spadną do poziomów sprzed roku, ale utrzymają się na zbliżonych, do obecnych, poziomach. Pomimo tego, inwestorzy stali się bardziej odważni.

Jak wynika z danych serwisu Extradom.pl – zauważalna w II kw. 2022 roku tendencja do wybierania projektów domów o mniejszych metrażach – 60-90 m, obecnie ustąpiła miejsca większym powierzchniom. – W III kw. 2022 widzimy znaczący wzrost zainteresowania projektami domów o powierzchni użytkowej 120-130 metrów. I choć ich budowa jest droższa od mniejszych metraży, to inwestorzy przekonali się, że do komfortowego życia potrzebna jest przestrzeń – dodaje ekspert Extradom.pl. – Metraże, jakie obecnie są brane pod uwagę to przedział od 90-130 m2 powierzchni użytkowej.

Eksperci szacują, że Po dwóch latach dynamicznych wzrostów cen materiałów budowlanych zauważają, że to właśnie w 2023 roku może dojść do ich wypłaszczenia. Docelowo jednak stanem pożądanym jest ten, w którym w Polsce kończy się okres wszechobecnych niepewności – a takiej sytuacji możemy spodziewać się pewnie dopiero w 2024 roku.

